Sabrın sonu lezzet! Evde ekşi maya yapımının püf noktaları

Evde yaptığınız ekmeğin, özlediğiniz köylerdeki ekmekten farklı olmasını istemiyorsanız çözüm basit: Evde ekşi mayalı ekmek yapımı. Üstelik ekşi mayanızı da kolayca iki malzeme ile evde yapabilirsiniz. Bu şekilde çok özlediğiniz tatlardan da mahrum kalmazsınız.

EKŞİ MAYA NASIL ELDE EDİLİR?

Ekşi maya yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler sadece un ve su. Çok az malzeme ile oluşturabileceğiniz maya için un seçimi çok önemlidir. İmkanınız varsa işlenmiş değil de taş değirmende öğütülmüş bir un tercih etmelisiniz. İşlenmiş unlarla mayanızın tam oluşması uzun sürecektir.

Cam kavanozun içine 200 gram un ve 200 mililitre su ilave edin. Temiz bir bezle örterek ılık bir ortamda fermantasyonun başlaması için bir gün bırakın. Çok sıcak veya serin ortamlarda bakteriler sağlıklı bir biçimde çoğalamazlar. Fermantasyon süresi bazı ortamlarda bir günde tamamlanırken, bazen dört günü bulabilir. Üzerinde minik baloncuklar oluşmaya başladığında mayanız yaşam belirtisi verdi demektir. Ekşi mayanızın yarısını kullanmak için başka bir tabağa alın. Kalan mayanıza biraz su ve un ekleyerek beslemeye devam edin.

Besleme işlemi her gün aynı saatte olmalıdır. Her besleyişinizde 50 ya da 100 gramını atıp, 100 gram un ve 100 mililitre su ile beslemeye devam edin. Eğer ekşi mayanızın kokusu size garip geliyorsa ve sulanmalar başladıysa alttaki sulu kısma dokunmadan, üstteki köpüklü kısımdan alın ve un miktarını artırarak beslemeye devam edin.

Ekşi mayanızın hazır olup olmadığını anlamak da oldukça basit. Eğer mayanız suya konduğunda dibe çöküyorsa biraz daha beklemelisiniz çünkü mayanız henüz hazır değil. Su üzerinde yüzdüğünde mayanızı kullanabilirsiniz.



EKŞİ MAYALI EKMEK TARİFİ

Malzemeler:

400 gram ekmeklik un

300 mililitre su

90 gram ekşi maya

2 çay kaşığı tuz

Nası yapılır?

Derin bir kaba suyu koyun ve içerisine bir gün önce beslediğiniz ekşi mayayı ekleyin. Maya ve suyunuzu iyice karıştırın.

Unu ve tuzu elekten geçirin ve ortasını açarak ekşi mayalı karışımı ekleyin.

Yavaş yavaş yoğurmaya başlayın. Ele yapışan, cıvık bir hamur elde edeceksiniz.

Daha sonra hamurun üzerini kapatın ve yarım saat bekletin.

Hamuru yarım saatte bir dört tarafından bohça katlar gibi katlayın. Bu işlemi dört kez tekrarlayın.

Katlama işlemlerinin ardından bir tencerenin içine bolca un serpin ve bir bez yerleştirin. Onu da bolca unlayarak hamuru içerisine yerleştirin ve kapağını kapatın.

Bu şekilde en az 12 en fazla 48 saat soğuk ortamda mayalandırın.

Mayalanan hamuru pişirmeden birkaç saat önce oda sıcaklığına gelmesi için buzdolabından çıkarın.

Hamurun üzerini unlayıp keskin bir bıçakla çizin ve önceden ısıttığınız 250 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.

Pişirme sırasında fırına içi sıcak su dolu bir kap yerleştirin. Bu ekmeğinizin kurumasını önleyecektir.