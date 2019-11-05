Sabahlarımın vazgeçilmezi: Yeşil içecekler

Dediğim gibi mutfakta deneysel takılmaya bayılıyorum. Görüp beğendiğim tarifleri değiştirip beslenme düzenime ve damak tadıma göre uyarlıyorum. Genelde de sağlıklı alternatifine çeviriyorum. Tarifte beyaz un varsa onu badem unu, keçiboynuzu unu, hindistan cevizi unu gibi sağlıklı alternatifiyle değiştiriyorum. Ayçiçek yağı varsa hemen hindistan cevizi yağına dönüveriyor. İşte bu köşede de bolca bu deneyimlerimi ve tariflerimi göreceksiniz.

İlk yazımda da aslında yakın çevremin hakim olduğu (çoğunun görmekten bıktığı) sabahlarımın vazgeçilmezi 2 yeşil içeceğimin tarifini vermeliyim diye düşündüm. Maydanoz kürlerini, kereviz sapı sularını mutlaka bir yerlerde duyup görmüşsünüzdür. İşte dönem dönem ben de sabahları aç karnına bu içeceklerden tüketiyorum. Siz de arzu eder, denemek isterseniz tamamen damak tadınıza göre tarifi uyarlayabilirsiniz.

Kereviz sapı suyu tarifi

Malzemeler:

*1 demet kereviz sapı

*1 adet limon (büyükse yarım)

*1 tatlı kaşığı büyüklüğünde taze zencefil

*1 su bardağı su

Tarif:

*Kereviz saplarını iyice yıkayın.

*Zencefilin kabuklarını soyun, limonun suyunu sıkın.

*Blender’a tüm malzemeleri koyun ve homojen bir kıvama gelene kadar makineyi çalıştırın.

*Ardından posasından arındırmak için süzgeçten geçirin.

*Kereviz suyunu bekletmeden afiyetle için 😊

Yeşil içecek tarifi

Malzemeler:

*Yarım demet maydanoz

*2-3 dal pazı

*4-5 dal ıspanak

*1 adet salatalık

*1 adet limon (büyükse yarım)

*1 tatlı kaşığı büyüklüğünde taze zencefil

*1 su bardağı su

Tarif:

*Maydanoz, pazı ve ıspanağı iyice yıkayın.

*Limonun suyunu sıkın, zencefilin kabuğunu soyun.

*Blender içerisine tüm malzemeleri atın.

*Homojen bir kıvama gelene kadar makineyi çalıştırın.

*Ardından posasından arındırmak için süzgeçten geçirin.

*Kereviz suyunu bekletmeden afiyetle için 😊

Birkaç not:

1-İkinci yeşil içecek tarifinde yeşillikler evdeki malzemeye göre değişiyor. Evde/markette pazı yok diye yapmayacak değiliz, hemen kuzu kulağıyla değiştiririm ya da pazıyı çıkartır ıspanağın miktarını artırıp yine de yaparım :)

2-Ben evimde smoothie blender kullanıyorum o nedenle süzgeç işlemini yapmak zorundayım yoksa posası gerçekten rahatsız edici oluyor.

3-Ve tabii ki blenderlar sebzeleri bıçakla parçaladığından yaptığınız içeceğin besin değerlerinin kaybolmaması için hemen tüketmeniz gerekiyor.

Sizde blender yerine bir slow juicer varsa zaten süzgeçten geçirme işlemine gerek duymayıp üstüne hazırladığınız içeceği 48 saate kadar buzdolabınızda da saklayabilirsiniz. Sağlığına ve mutfağına yatırım yapmak isteyenlere duyurulur 😊

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