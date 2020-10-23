Sabahları sağlıklı beslenmek için kolay yulaf ezmesi hazırlamanın püf noktaları

Yulaf ezmesini dondurabilirsiniz



Yulaf ezmesini dondurmak yeni bir teknik olmasa da çoğu zaman aklımıza gelmez. Peki yarım kalmış ezmelerinizi, dondurduktan sonra yeniden ısıtıp kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu şekilde hem israf etmemiş olursunuz hem de pratik ve doyurucu bir sabah kahvaltısının tadını çıkarabilirsiniz.



Kolay, lezzetli sabahlar için yulaf ezmesi nasıl yapılır ve dondurulur?

Yulaf ezmesini daha lezzetli ve pratik hale getirmenin birçok yolu var, ancak hiçbiri günlük yaşamın yoğunluğunu büyük bir kap yulaf ezmesi pişirip hafta boyunca yeniden ısıtmak ve dondurmaktan daha etkili değildir.



Bunun için ihtiyacınız olan tek şey yulaf ezmesi, su ve biraz da tuz. Sonrasında, hafta boyunca üzerine kuru veya taze meyve, fındık ve ilginizi çeken diğer malzemeleri ekleyebilirsiniz.



Öncelikle yulaf ezmesini fırınlayın ve yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın. Ardından, ufak bölmeli silikon saklama kaplarına doldurup dondurucuya kaldırın. Yulaf ezmesi donduktan sonra, küpleri uzun süreli saklama için kilitli bir buz dolabı poşetine veya başka bir hava geçirmez kaba taşıyabilirsiniz. Dondurulmuş yulaf ezmesi, dondurucuda yaklaşık 3 ay dayanabilir.

Hazırladığınız yulafları, hafta boyunca mikrodalgada ısıtabilir, hızlıca soğutmak için süt ekleyebilir veya dondurulmuş meyvelerle harmanlayabilirsiniz.

