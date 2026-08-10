Rus salatası, sebzelerin yoğurt ve mayonezli sosla lezzetlendiği, çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her masaya çok yakışan enfes bir meze çeşidi sunuyor. İncecik doğranmış havuç, patates, turşu ve garnitürlerle hazırlanan bu nefis lezzet, misafir sofralarına çeşitlilik katıyor. Evdeki malzemelerle kısa sürede hazırlanıp hafif ve doyurucu bir lezzet arayanlar için pratik bir fikir oluyor. İşte, videolu anlatımıyla tam kıvamında Rus salatası tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...