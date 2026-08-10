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Hürriyet LezizzTariflerRus salatası tarifi (Videolu)
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Rus salatası tarifi (Videolu)

Rus salatası tarifi (Videolu)

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Rus salatası, sebzelerin yoğurt ve mayonezli sosla lezzetlendiği, çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her masaya çok yakışan enfes bir meze çeşidi sunuyor. İncecik doğranmış havuç, patates, turşu ve garnitürlerle hazırlanan bu nefis lezzet, misafir sofralarına çeşitlilik katıyor. Evdeki malzemelerle kısa sürede hazırlanıp hafif ve doyurucu bir lezzet arayanlar için pratik bir fikir oluyor. İşte, videolu anlatımıyla tam kıvamında Rus salatası tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Rus salatası tarifi (Videolu)
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Rus salatası tarifi (Videolu)
Rus salatası tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 3 adet patates
  • 3 adet havuç
  • 7 adet kornişon turşu
  • 1 su bardağı bezelye
  • 1 su bardağı konserve mısır
  • 5 yemek kaşığı mayonez
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı tuz
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Patatesleri ve havuçları soyup küp şeklinde doğrayın. Ayrı tencerelere alıp üzerlerini geçecek kadar su ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar 20 dakika haşlayıp süzerek soğumaya bırakın. Kornişon turşuları küp şeklinde doğrayın.
  2. Birleştirme aşaması
    Geniş bir karıştırma kabına yoğurt, mayonez ve tuzu alıp pürüzsüz olana kadar çırpın. Patates, havuç, bezelye, kornişon turşu ve mısırı ekleyip harmanlayın.
  3. Servis aşaması
    Servis tabağına alıp soğuk servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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