Rulo pasta nasıl yapılır? Muzlu rulo pasta tarifi

Mis gibi muz kokusunun en çok yakıştığı lezzetlerden biri olan rulo pastayı evinizde denemeye ne dersiniz? Malzemeleri her evde bulunan, birkaç adımda tamamlanan muzlu rulo pastayla hem kendinizi şımartabilir, hem de evinize gelen misafirlerden övgüleri toplayabilirsiniz. İşte pastanelerin gelenekselleşen lezzetlerinden muzlu rulo pastanın yapım aşamaları...

Muzlu Rulo Pasta Malzemeleri



Kek için Malzemeler



3 adet yumurta

75 gr. toz şeker

90 gr. un

1 tutam vanilya



Krema için Malzemeler



500 ml. süt

150 gr. toz şeker

40 gr. tereyağı

5 adet yumurta sarısı

60 gr. un

50 gr. mısır nişastası

1 adet çubuk vanilya

2 adet muz – içi için

3 yemek kaşığı pudra şekeri – üzeri için



Hazırlanışı;

Krema için;



Sütü bir tencereye alın içerisine vanilya tohumlarını koyup ısıtın.

Şeker ve yumurta sarılarını iyice çırpıp, un ve nişastayı ekleyin.

Sütü bu karışıma ılıtarak karıştırın ve tüm karışımı tekrar tencereye alarak ateşin üzerinde sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına getirin.

Son olarak kenara alın, tereyağını ekleyin karıştırın ve soğumaya bırakın.

Keki için;

Yumurta ve şekeri yoğun krema kıvamına gelinceye kadar çırpın.

Unu ve vanilyayı kabaran yumurtaya eleyin ve spatula yardımı ile yumurtayı söndürmeden karıştırın.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine harcı eşit bir şekilde yayın.

200 derece önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin ve keki soğumaya bırakın.

Birleştirmek için;

Kekin içine kremayı sürün ve ortasına muzu yerleştirip sıkı bir rulo yapın. Üzerine pudra şekeri serpin ve dilimleyerek servis edin.