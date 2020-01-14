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Haber Giriş: 14.01.2020 - 10:45,
Röşti tarifi
Patates ile yapılan her yemek ayrı bir güzel oluyor. İsviçre mutfağından röşti de onlardan biri. Görüntüsü ayrı, tadı ayrı güzel olan röştiyi birkaç malzeme ile kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, kahvaltı veya et yemeklerinin yanında da tercih edilebilir. İşte enfes röştinin malzemeleri ve yapılış aşamaları…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 3 adet patates
- 1 yemek kaşığı tereyağ
- Tuz
Hazırlanışı
Patatesleri rendeleyin.
Bir kasede tereyağı ve tuz ile karıştırın.
Tavayı ısıtın.
Patatesi tavaya alıp eşit bir şekilde üzerine yayın.
Orta ateşte her iki tarafı da kızarana pişirin.
Afiyet olsun...