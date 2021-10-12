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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 12.10.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Röşti nedir, nasıl yapılır? Patates röşti tarifi

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Röşti nedir, nasıl yapılır? Patates röşti tarifi

Röşti, İsviçre mutfağının dünyada en tanınmış lezzetlerinden biri. Patatesten yapılan röşti, kahvaltı veya et yemeklerinin yanında da tercih edilebilir. Rendelenmiş patatesle yapılan oldukça pratik bir yemek olan patates röşti, her evde bulunan malzemelerle yapılabilir. Peki, röşti nedir, nasıl yapılır?

İsviçre yemeği rösti ise genellikle kahvaltıda yenen bir yemek. Çıtır çıtır patates köfteleri ıspanak ve yumurtayla çok başarılı bir uyum sergiliyor. Kahvaltı sofranız için farklı bir seçenek olarak röştiyi deneyebilirsiniz. İşte ilk kez deneyecekler için röştinin yapım aşamaları...

Yapımı için malzemeler
3 adet patates
1 yemek kaşığı tereyağ
Tuz

Röşti tarifi Nasıl yapılır?

Patatesleri rendeleyin.

Bir kasede tereyağı ve tuz ile karıştırın.

Tavayı ısıtın.

Patatesi tavaya alıp eşit bir şekilde üzerine yayın.

Orta ateşte her iki tarafı da kızarana pişirin.

Afiyet olsun...

 

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