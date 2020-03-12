Ropa vieja tarifi

Dana bonfileye tuz ve karabiber ekleyip tavada kızartın.



Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin.

Taze soğan, ananas, kivi, kabak ve renkli biberi küp küp doğrayın ve avokadoyu da rendeleyin.

Uygun bir tavaya tereyağı ekleyip bütün malzemeleri güzelce soteleyin.

Servis tabağına önce bonfileyi daha sonra da diğer malzemeleri ekleyip servis edin.

Afiyet olsun...