Ropa vieja tarifi
Küba mutfağından enfes bir lezzetle tanışmaya ne dersiniz? Ropa vieja, Küba'nın geleneksel lezzetlerinden biri ama Porto Riko, Panama, İspanya ve Filinpinler'de de popüler bir yemek. Bu mutfağı tanımak isteyenler için çok iyi bir başlangıç olabilir. Oldukça pratik ve nefis olan ropa vieja'yı siz de evinizde deneyebilirsiniz. Gerekli tüm malzemeler ve yapılış aşamalarını tarifimizde bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
- Izgarada
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 250 gram dana bonfile
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 dal taze soğan
- 2 dilim avokado
- 2 dilim ananas
- 1 adet renkli biber
- 2 dilim kivi
- 2 dilim kabak
- 1 yemek kaşığı salsa sos
- Tuz
- Karabiber
Ropa vieja tarifi Nasıl yapılır?
Dana bonfileye tuz ve karabiber ekleyip tavada kızartın.
Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin.
Taze soğan, ananas, kivi, kabak ve renkli biberi küp küp doğrayın ve avokadoyu da rendeleyin.
Uygun bir tavaya tereyağı ekleyip bütün malzemeleri güzelce soteleyin.
Servis tabağına önce bonfileyi daha sonra da diğer malzemeleri ekleyip servis edin.
Afiyet olsun...