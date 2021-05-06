Rize Yemekleri - Rize'de Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Rize Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Yemyeşil doğası ve mis gibi havası ile Karadeniz bölgesinin en güzel illerinden biri olan Rize, yıl içerisinde ülke içinden ve ülke dışından birçok turiste ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle bu ilimizin mutfağı oldukça merak edilmektedir. Şimdi de bu ilimizin mutfağına lezzetli bir yolculuk yapalım.

Rize’de Ne Yenir ve Neyi Meşhur? Rize Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Rize ilinin yerel mutfağında sık tercih edilen pek çok yemek çeşidi bulunmaktadır. Bu yemeklerin sevilmesinin belki de en büyük nedeni doğal yayla havasında var olan faydalı otların, yerel halkın geçmişten beri sürdürdüğü lezzetlerin oldukça etkili olduğu söylenebilir. En çok tercih edilen ilk yedi yemeğin listesi şu şekildedir.

Mıhlama

Saç Kavurma

Etli Kuru Fasulye

Rize Kavurması

Laz Böreği

Sütlaç

Rize Pidesi

Mıhlama

Rize’de hemen hemen her mekânda bulabileceğiniz bu lezzet, yıllardır yerel halk tarafından sofralarda tüketilmektedir. Mıhlama özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir. Lezzetindeki püf noktasını ise Rize’de yetişen doğal mısırlardan elde edilen undan ve tereyağından almaktadır. İçerisinde tel peyniri, tereyağı, mısır unu, tuz ve su bulunmaktadır. Rize’ ye uğrayanların denemekten zevk alacakları bu yemek ülkemizde değişik bölgelerde değişik isimlerle de tüketilmektedir.

Saç Kavurma

Saç kavurma Rize’de özellikle Kurban Bayramı’nda, pikniklerde, evde misafir ağılandığında ve özel günlerde hazırlanmaktadır. Püf noktası etin lezzetli ve yağlı olmasındadır. İçerisinde kuzu eti, domates, yeşil biber, soğan, tereyağı ve baharatlar bulunmaktadır. Hazırlanan bu malzemeler saç tava içerisine alınır ve kısık ateşte pişirilir. Özellikle köz ateşi üzerinde pişirilirse daha da lezzetli olacaktır.

Etli Kuru Fasulye

Ülkemizde hemen hemen her evde bu lezzetli yemek yapılmaktadır. Bol vitamin deposu olan bu lezzet Rize’ ise farklı şekilde sofralara sunulmaktadır. İçerisinde kuru fasulye, dana eti, salça, soğan, baharatlar ve su bulunmaktadır. Rize usulü kuru fasulyenin diğer yörelerden en bariz farkı ise fasulyelerin suda değil sütte ıslatılarak bekletilmesi ve daha sonra pişirilmesidir. Rize’ yolunuz düştüğünde bu lezzeti tadarak daha önce yediklerinizle karşılaştırabilirsiniz.

Laz Böreği

İsmini duyunca akla ilk gelen tuzlu bir yemek olabiliyor. Ancak Laz böreği bir çeşit tatlıdır. İçerisinde baklava yufkası, tereyağı, yumurta sarısı, pirinç unu, tuz ve şeker konulmaktadır. Börek şeklinde hazırlana bu tatlının aralarına muhallebi dökülerek tepsiye serilir. Daha sonra 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Pişen börek fırından alınarak üzerine soğuk şerbet dökülür. Yarım saat kadar şerbetin çekmesi beklendikten sonra servis edilir.

Sütlaç

Sütlaç hemen hemen her bölgemizde ve yöremizde bilinmektedir. Rize usulü sütlaç ise diğer sütlaçlardan ufak tefek farklılıklar göstermektedir. İçerisinde diğerlerinde olduğu gibi pirinç, pirinç unu, süt, şeker ve su bulunmaktadır. Püf noktası ise güveç tabaklara hazırlanan sütlaç koyulurken, sürekli tahta bir kaşıkla pirinç alt üst karıştırılarak eklenir. Daha sonra üzeri kısık ateşte hafif kızartılarak servis edilir. Bazen bu bölgedeki evlerde sütlacın üzerine pişmeye yakın limon kabuğu da rendelenerek farklı bir tat verilmektedir.

Rize Pidesi

Genellikle pide türü hamur işleri ülkenin dört bir yanında bilinmektedir. İç harcı olarak kıymalı, ıspanaklı, patatesli ve peynirli türleri vardır. Rize pidesi ise genellikle kıymalı yapılmaktadır. Bunun için pide hamuru açılarak içerisine ince ince doğranmış soğan, baharatlar ve kıymadan oluşan iç harç hamurun içerisine uzunlamasına yerleştirilir. Daha sonra hamurun üzeri kapatılır. Yumurtanın sarısı pidenin üzerine fırça ile sürülür. Yaklaşık 300 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirildikten sonra çıkarılıp içerisine tereyağı koyularak servis edilir. İçerisinde eriyen tereyağı bu pidenin olmazsa olmazıdır.