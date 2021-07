Risotto nedir, nasıl yapılır? Risotto tarifi ve malzemeleri

Risotto, et, tavuk veya sebze suyunda pişirilerek krema kıvamına getirilmiş İtalyan pirinç pilavıdır. İtalyan mutfağının önemli yemeklerinden biri olan risotto, İtalya'da pirincin en yaygın tüketim şekillerinden biridir. Risotto yapımında püf nokta nişastayı dışarı çıkaracak doğru yöntemi uygulamaktır. Risotto yapımında sebze veya tavuk suyunu azar azar ilave etmeli, pirinçleri sürekli aynı yöne doğru karıştırmalı bu sayede içindeki nişastayı dışarı çıkartmalısınız.

Malzemeler:



• 300 gram Arborio pirinç

• 400 gram kestane mantarı

• Toz parmesan peyniri

• 2 diş sarımsak

• 1 litre et suyu

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 adet kuru soğan

• Tuz

• Karabiber

• Maydanoz

Risotto nasıl yapılır?



1. Tavaya tereyağı koyulur, üzerine kıyılmış sarımsaklar eklenir. Biraz kavrulunca doğranmış mantarlar eklenir ve suyunu çekene kadar pişirilip kenara alınır.



2. Ayrı bir tavaya biraz zeytinyağı ve bir parça tereyağı eklenir.



3. Küçük küçük doğranmış kuru soğanlar eklenir ve biraz kavrulur. Biraz tuz serpilir.



4. Üzerine pirinç eklenir ve karıştırmaya devam edilir.



5. Kavrulan pirinçlerin üstüne et suyundan iki kepçe eklenir. Pirinçler suyu çekene kadar karıştırmaya devam edilir.



6. Her suyunu çektiğinde tekrar 2 kepçe et suyu eklenir. Son sular da eklendikten sonra ocak kapatılır toz parmesan ve bir parça tereyağı eklenir. Tereyağı eriyene kadar karıştırmaya devam edilir.



7. Hemen ardından mantarlar ve ince kıyılmış maydanoz eklenir karıştırılır.



8. Üzerine parmesan ve karabiber serpilir.

