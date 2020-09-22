Risotto nasıl yapılır? Mantarlı risotto tarifi ve adım adım yapım aşaması

İtalya'nın pirinç pilavı olan risotto restoranların ardından yavaş yavaş Türk mutfağında da yer almaya başladı. Pirincin en yaygın tüketim şekillerin olan risottoyu hazırlarken en önemli püf nokta ise nişastayı dışarı çıkaracak doğru yöntemi seçmek. İşte, kolay ve pratik risotto tarifi ve hazırlanışıyla ilgili tüm ayrıntılar.

Malzemeler:

• 300 gram Arborio pirinç

• 400 gram kestane mantarı

• Toz parmesan peyniri

• 2 diş sarımsak

• 1 litre et suyu

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 adet kuru soğan

• Tuz

• Karabiber

• Maydanoz

Nasıl yapılır?

1. Tavaya tereyağı koyulur, üzerine kıyılmış sarımsaklar eklenir. Biraz kavrulunca doğranmış mantarlar eklenir ve suyunu çekene kadar pişirilip kenara alınır.

2. Ayrı bir tavaya biraz zeytinyağı ve bir parça tereyağı eklenir.

3. Küçük küçük doğranmış kuru soğanlar eklenir ve biraz kavrulur. Biraz tuz serpilir.

4. Üzerine pirinç eklenir ve karıştırmaya devam edilir.

5. Kavrulan pirinçlerin üstüne et suyundan iki kepçe eklenir. Pirinçler suyu çekene kadar karıştırmaya devam edilir.

6. Her suyunu çektiğinde tekrar 2 kepçe et suyu eklenir. Son sular da eklendikten sonra ocak kapatılır toz parmesan ve bir parça tereyağı eklenir. Tereyağı eriyene kadar karıştırmaya devam edilir.

7. Hemen ardından mantarlar ve ince kıyılmış maydanoz eklenir karıştırılır.

8. Üzerine parmesan ve karabiber serpilir.