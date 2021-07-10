Risotto nasıl yapılır? Adım adım risotto tarifi

Arborio adı verilen pirinç ile hazırlanan risotto'da sebze, mantar ve farklı malzemeler de tercih edilebiliyor. Risotto yapılırken suyu yavaş yavaş eklenmeli ve sürekli karıştırılmalı. İşte adım adım risotto tarifi...

MALZEMELER



1,5 su bardağı arborio pirinci

1 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

1 tutam maydanoz

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek zeytinyağı

1 litre et veya tavuk suyu

Tuz

NASIL YAPILIR?

Tavuk veya et suyunu kaynatın ve sıcak kalmasını sağlayın.



Soğan ince ince doğrayın.



Maydanozları da ince olmayacak şekilde doğrayın.



Zeytinyağı ve tereyağını tencerede eritin. Üzerine soğanları da ilave edip birkaç dakika kavurun.



Daha sonra pirinçleri ekleyip birkaç dakika sürekli karıştırın.



Ardından kaynayan tavuk veya et suyunu azar azar pirincin üzerine ilave edin. Pirinçler suyunu çektikçe ilave edin.



Pirinçlar yumuşayınca ve krema kıvamı aldıktan sonra ocaktan alın.



Son olarak parmesan peynirini, maydanoz ve tuzu da ilave edip karıştırın.

Afiyet olsun...