Risotto nasıl ve hangi pirinçten yapılır? İşte, Risotto tarifi

Risotto İtalya'nın pirinç pilavı olarak kabul edilmektedir. İtalyanların pek çok öğünde yer verdiği risotto, çeşitli sebzelerin kullanımıyla lezzetlendirilebilmektedir. Ancak Risotto yapımı için arborio cinsi pirinç kullanmak avantaj sağlayacaktır. Peki, Risotto nasıl yapılır? İşte, evde Risotto tarifi

Malzemeler:

• 300 gram Arborio pirinç

• 400 gram kestane mantarı

• Toz parmesan peyniri

• 2 diş sarımsak

• 1 litre et suyu

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 adet kuru soğan

• Tuz

• Karabiber

• Maydanoz

HAZIRLANIŞI:

1. Tavaya tereyağı koyulur, üzerine kıyılmış sarımsaklar eklenir. Biraz kavrulunca doğranmış mantarlar eklenir ve suyunu çekene kadar pişirilip kenara alınır.

2. Ayrı bir tavaya biraz zeytinyağı ve bir parça tereyağı eklenir.

3. Küçük küçük doğranmış kuru soğanlar eklenir ve biraz kavrulur. Biraz tuz serpilir.

4. Üzerine pirinç eklenir ve karıştırmaya devam edilir.

5. Kavrulan pirinçlerin üstüne et suyundan iki kepçe eklenir. Pirinçler suyu çekene kadar karıştırmaya devam edilir.

6. Her suyunu çektiğinde tekrar 2 kepçe et suyu eklenir. Son sular da eklendikten sonra ocak kapatılır toz parmesan ve bir parça tereyağı eklenir. Tereyağı eriyene kadar karıştırmaya devam edilir.

7. Hemen ardından mantarlar ve ince kıyılmış maydanoz eklenir karıştırılır.

8. Üzerine parmesan ve karabiber serpilir.