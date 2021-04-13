Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbetinin faydaları

Geleneksel Anadolu mutfağının vazgeçilmez şerbetleri arasında yer alan Reyhan şerbeti, serinlemek için elinizin altında bir içecek bulunsun istiyorsanız hem göze hem de damağa hitap eden bir şerbet olarak çok seviliyor.

Reyhan Şerbeti İçin Malzemeler

1 demet reyhan

1,5 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı silme limon tuzu

2 litre sıcak su

Reyhan Şerbeti Nasıl Yapılır?

Öncelikle Reyhanları güzelce yıkayın.

Bir tencere veya bir sürahinin içine şeker, limon tuzu koyun ve üzerine kaynar sıcak su dökün.

Toz şeker ve limon tuzu eriyinceye kadar kaşıkla karıştırın.

Birkaç parçaya bölünmüş reyhanı ilave edip karıştırın.

Üzerini örtün ve 3-5 saat bu şekilde bekletin.

Ertesi gün ince bir tel süzgeçten geçirin.

İyice soğuması için dolaba kaldırın.

Reyhan şerbetine bolca buz ekleyerek servis edebilirsiniz.

Reyhan Şerbetinin Faydaları Neler?

Reyhan şerbeti, öksürük giderici etkisiyle bilinir. Ayrıca, hazımsızlığı giderir, bağırsakları çalıştırır.

Reyhan şerbeti gargara yapıldığında ağız yaralarını tedavi edici etki gösterir.

Yağ yakıcı özelliği ile zayıflamaya yardımcıdır, kilo sorunu olanların favorisidir.

Kan şekerinin düşmesine bağlı olarak meydana gelen baş dönmelerine engel olur.

Sinir sistemine faydalıdır. Reyhan şerbetinin stres önleyici etkisi vardır.

Kansızlık sorununa da iyi gelir.