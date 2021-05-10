Revani nasıl yapılır? Adım adım revani tarifi
Revani, mutfağımızın klasik haline gelen tatlılarından biri. Dilerseniz kekine limon ya da portakal kabuğu da ekleyerek daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Ayrıca yanında da dondurma ile de ayrı bir güzel oluyor. Peki revani nasıl yapılır? İşte adım adım revani tarifi...
Revani, hem pratik yapımı hem de lezzetli ile vazgeçilmez tatlılardan... Özellikle de bayram ve özel günlerde sofralarımızı süslüyor. İşte "Revani tatlısı nasıl yapılır?" diyenler için revani malzemeleri ve yapılışı..
MALZEMELER:
1 su bardağı un
1 su bardağı irmik
1 su bardağı şeker
1 su bardağı yoğurt
3 adet yumurta
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Şerbeti için:
3 su bardağı su
3 su bardağı şeker
Yarım limonun suyu
NASIL YAPILIR?
İlk olarak tatlınızın şerbetini hazırlayın. Su ve şekeri tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ilave edin ve bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın.
Tatlınızın keki için şeker ve yumurtayı bir kasede çırpın. Ardından yağ, yoğurt ve irmiği de karıştırın. En son vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Kek hamurunuzu yağlanmış fırın tepsisine alın. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında güzelce pişirin. Fırından çıkarınca dilimleyin ve şerbetini üzerine gezdirin.