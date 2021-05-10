Revani nasıl yapılır? Adım adım revani tarifi

Revani, hem pratik yapımı hem de lezzetli ile vazgeçilmez tatlılardan... Özellikle de bayram ve özel günlerde sofralarımızı süslüyor. İşte "Revani tatlısı nasıl yapılır?" diyenler için revani malzemeleri ve yapılışı..

MALZEMELER:

1 su bardağı un

1 su bardağı irmik

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

3 adet yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

Yarım limonun suyu

NASIL YAPILIR?

İlk olarak tatlınızın şerbetini hazırlayın. Su ve şekeri tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ilave edin ve bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın.

Tatlınızın keki için şeker ve yumurtayı bir kasede çırpın. Ardından yağ, yoğurt ve irmiği de karıştırın. En son vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Kek hamurunuzu yağlanmış fırın tepsisine alın. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında güzelce pişirin. Fırından çıkarınca dilimleyin ve şerbetini üzerine gezdirin.