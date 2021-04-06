Revani nasıl yapılır? Adım adım revani tarifi

Revani Tatlısı İçin Malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

Şerbet için;

3 su bardağı su

3 su bardağı seker

Yarım limon suyu

Revani Yapılışı

Öncelikle şerbeti hazırlayıp bir kenarda soğuması için bekletelim.

Şerbet için tencereye şeker ve suyu alın ve kaynatın. Arada karıştırın ki şeker ve su iç içe geçsin. Kaynadıktan sonra yarım limon suyu ekleyin, 1-2 dakika daha kaynatın ve altını kapatın.

Keki için, yumurta ve şekeri çırpma kabına alın ve iyice çırpın.

Sonrasında sıvı yağ, yoğurt ve irmiği de ekleyip çırpmaya devam edin.

Ardından un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek son kez çırpın.

Yağlamış olduğumuz fırın kabına kek hamurunu dökün.

170 derece fırında üstü kızarana kadar yaklaşık 30 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.

İlk sıcaklığı çıkan keki kare dilimler halinde kesin ve sıcak kekin üstüne soğumuş şerbeti dökün.

1-2 saat dinlendirdikten sonra üzeri isteğe göre kaymak, dondurma, krem şanti, hindistan cevizi ya da fıstık ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.