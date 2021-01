Restoran dünyasına da el atan 5 Hollywood ünlüsü

ROBERT DE NIRO

Listemizin başında yakın zamanda İstanbul'un yeme içme ortamlarını da şenlendirecek Nobu markası ile Robert De Niro var. İki Oscar'lı oyuncu ve yönetmen De Niro kurucularından olduğu Nobu'nun yanı sıra New York'ta kendi büyüdüğü mahallede de birkaç mekana sahip.

RICHARD GERE

Bir dönemin romantik filmlerinde başrolleri kimseye bırakmayan Gere, boş zamanlarında da restoran yönetiyor. New York Bedford'da The Barn ve The Farmhouse adlı iki restorana sahip olan Gere'in bu işi büyük bir başarıyla sürdürdüğünü de söylememiz gerek.

SANDRA BULLOCK

Bir başka restoran yatırımcısı olan Sandra Bullock'un mekanı ise Austin Teksas'ta bulunan Bess Bistro. Klasik Amerikan yemeklerinin servis edildiği restoran, ABD'li yeme içme meraklılarının da beğenisini topluyor.

DANNY DEVITO

Oynadığı komedilerle yüzümüzü güldüren Danny DeVito da yemek sektöründe rol alan ünlülerden. İtalyan kökenli bir oyuncu olan DeVito'nun Miami'de İtalyan mutfağına odaklanan DeVito South Beach adlı bir restoranı bulunuyor.

FRANCIS FORD COPPOLA

Çağımızın en başarılı yönetmenlerinden biri olan Francis Ford Coppola da İtalyan kökenli bir isim. San Francisco'da Cafe Zoetrope adlı bir popüler mekanın sahibi olan Coppola, geleneksel İtalyan yemeklerine odaklanıyor.