Ravioli nedir, nasıl yapılır? İşte ravioli tarifi

Ravioli bir çeşit İtalyan martısıdır. Ravioli, İtalyanca "ravvolgere" (sarmak) fiilinden geliyor Ülkede makarna türü olarak bilinen ravioli, her evde bulunan malzemelerle kolayca yapılabilir. Tırtıklı veya üçgen olarak şekil verilebilen ravioli, sarımsaklı yoğurt yerine sade ya da domatesli, kremalı soslarla servis ediliyor.

ISPANAK DOLGULU DOMATES SOSLU RAVİOLİ

Yapımı için malzemeler

Hamuru için:

3 adet yumurta

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Su



İç harcı için:

250 gram ıspanak

200 gram ricotta peyniri (yoksa beyaz peynir)

Karabiber

Tuz

1 yemek kaşığı un



Sosu için:

1 adet domates

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

1 tatlı kaşığı fesleğen

1 tatlı kaşığı kekik



Ispanaklı ravioli tarifi Nasıl yapılır?



Yumurtaların ikisinin tamamını birinin de sarısını derin bir kaseye alın.

Üzerine unu ve tuzu ekleyin.

Azar azar su ilave ederek sert bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Streç filme sardığınız hamuru buzdolabında bir süre dinlendirin.

Bu sırada ıspanakları ince ince doğrayıp çok hafif haşlayın.

Peynir, tuz, karabiber ve unu ekleyip hepsini harmanlayın.

Hamuru üç parçaya ayırıp orta kalınlıkta açın.

Bir kalıp ya da çay bardağı yardımıyla yuvarlaklar kestiğiniz hamurun ortasına ıspanakları koyun.

Önce D harfi şeklinde kapatın ardından D’nin iki köşesini birleştirin.

(Dilerseniz iki kat hamur arasına ıspanaklı harç parçalarını koyup kenarları tırtıklı kareler halinde de kesebilirsiniz.)

Suyu kaynatıp içine tuz ekleyin.

Ravioli'leri kaynar suda haşlayıp kevgirle alın.

Domatesleri küçük küçük doğrayıp tereyağında kavurun.

Ezilmiş sarımsakları da ilave edin.

Diğer sos malzemelerini ekleyip ravioli'nin suyundan da biraz ilave edin.

Kaynaşıp sos haline gelince ravioli'lerin üzerine gezdirin.