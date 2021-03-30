Raska (Rajska) yemeği nedir, nasıl yapılır? Raska yemeği tarifi
Çek mutfağına ait domates soslu bir et yemeği olan ‘Raska’, damak zevkimize uyması nedeniyle ülkemizde de popüler olmaya başladı. Peki Raska yemeği nasıl yapılır? Raska yemeğinin malzemeleri ve tarifi…
Geleneksel Çek yemeklerinden biri olan Raska’nın Çekçe ismi Rajska’dır. Türkçe’de Raska (rayska) olarak okunan, domates soslu bu etin yanında, Çek mutfağının olmazsa olmazı ‘knedlikler’ vardır. Ekmek dilimleri diyebileceğimiz bu knedikleri, domates sosuna batırarak yemenin keyfi bir başkadır. Çok merak edilen bu nefis et yemeğinin tarifini sizler için paylaşıyoruz.
Malzemeler;
1 soğan
40 gram tereyağı
1 buçuk çay kaşığı tuz
90 gram un
1 adet karanfil
Kekik (isteğe göre)
3 adet defne yaprağı
14 adet yenibahar tohumu
1300 ml et suyu (ya da sade su)
Bir tutam tane karabiber
1 çorba kaşığı yağ
200 gram domates salçası
130 gram toz şeker (isteğe göre arttırılıp azaltılabilir)
Yapılışı;
Öncelikle tereyağında ince dilimlenmiş soğanı kavurun.
Kavururken bir yandan baharatları ekleyin.
Sonra un ekleyerek güzelce kavurun.
Domates salçasını da ekledikten sonra, sürekli karıştırarak kavurun.
Ardından üzerine et suyu dökün, yok ise sade su ekleyin.
Tüm malzemeleri ekledikten sonra, damak tadınıza göre şeker ekleyin.
Tuz ve domates sosunu ara ara karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra yaklaşık 10 dakika daha pişirin.
Son olarak top halindeki baharatları içinden çıkarabilmek için sosu süzün. Knedlik ile (Çekler’in ekmek dilimleri) veya makarna ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.