Raska (Rajska) yemeği nedir, nasıl yapılır? Raska yemeği tarifi

Geleneksel Çek yemeklerinden biri olan Raska’nın Çekçe ismi Rajska’dır. Türkçe’de Raska (rayska) olarak okunan, domates soslu bu etin yanında, Çek mutfağının olmazsa olmazı ‘knedlikler’ vardır. Ekmek dilimleri diyebileceğimiz bu knedikleri, domates sosuna batırarak yemenin keyfi bir başkadır. Çok merak edilen bu nefis et yemeğinin tarifini sizler için paylaşıyoruz.

Raska Yemeği Tarifi

Malzemeler;

1 soğan

40 gram tereyağı

1 buçuk çay kaşığı tuz

90 gram un

1 adet karanfil

Kekik (isteğe göre)

3 adet defne yaprağı

14 adet yenibahar tohumu

1300 ml et suyu (ya da sade su)

Bir tutam tane karabiber

1 çorba kaşığı yağ

200 gram domates salçası

130 gram toz şeker (isteğe göre arttırılıp azaltılabilir)

Yapılışı;

Öncelikle tereyağında ince dilimlenmiş soğanı kavurun.

Kavururken bir yandan baharatları ekleyin.

Sonra un ekleyerek güzelce kavurun.

Domates salçasını da ekledikten sonra, sürekli karıştırarak kavurun.

Ardından üzerine et suyu dökün, yok ise sade su ekleyin.

Tüm malzemeleri ekledikten sonra, damak tadınıza göre şeker ekleyin.

Tuz ve domates sosunu ara ara karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra yaklaşık 10 dakika daha pişirin.

Son olarak top halindeki baharatları içinden çıkarabilmek için sosu süzün. Knedlik ile (Çekler’in ekmek dilimleri) veya makarna ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.