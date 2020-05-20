Ramazanın yirmi yedinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

Supa topcheta, Bulgaristan mutfağına ait nefis bir çorba. Kısaca top köfteli çorba olarak tarif edebiliriz kendisini. Supa topcheta için öncelikle minik minik köfte topları yapılıyor, ardından bu köfteler terbiyeli bir sosun içinde sebzelerle bir araya geliyor. Ekşili köfte sevenlerin çok beğeneceğine emin olduğumuz supa topcheta’nın malzemeleri ve tarifi aşağıda. Afiyet olsun…

Et yemeyenler köfte yemeyecek diye bir kural yok. Sebzelerle de çok lezzetli köfteler yapabilirsiniz. Bunun en iyi örneklerinden biri de klasik lezzetlerimizden patates köftesi. İşin püf noktası patatesleri haşlayıp rendeledikten sonra diğer malzemelerle karıştırıp bir süre buzdolabında bekletmek. Sonrasında yoğurtla mı servis edersiniz, ketçapla mı orası size kalmış.

D börek, Adana yöresine ait nefis bir börek tarifi. El açması hamurla yapılan ve tavada pişirilen D börek, çok farklı malzemelerle yapılabiliyor. Biz tarifimizde börek harcı olarak ıspanak kullandık ama siz arzu ederseniz, peynir ya da patlıcan kullanarak da nefis D börekler yapabilirsiniz. İşte tarifi…

Peynirin salatasını hiç denemiş miydiniz? Farklı tadıyla damağınızda enfes bir tat bırakacak bu nefis salatayı kahvaltıda bile keyifle tüketebilirsiniz. Ayrıca, menünüze de yepyeni bir tarif eklemiş olursunuz. Peki, peynir salatası nasıl yapılır? Cevabı, hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

Sofranızda farklı bir tatlıya yer vermek ister misiniz? Eğer düşünürseniz, fırında helvayı denemeden geçmeyin. Elinizin altında bulunan birkaç malzemeyle kolayca hazırlayabilirsiniz. Tadı damağınızda kalacak bir tatlı sizi bekliyor. Lafı fazla uzatmadan, işte fırında helva tarifi...