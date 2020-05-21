Ramazanın yirmi sekizinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

Mısır özellikle Karadeniz bölgemizde çorbalarda çok sık kullanılan bir malzeme. Çorbalarda genelde tane mısır yerine kırık mısır kullanılıyor. Yoğurtlu mısır çorbası da kırık mısırla yapılan çok pratik ve lezzetli bir çorba. Bu çorbayı siz de denemek isterseniz tarifimiz aşağıda. Kolay gelsin…

Armut köfte, hem görüntüsü hem de lezzetiyle adeta ezber bozan bir yemek. Çünkü genelde etin içine patlıcan girmesine alışkın olan bizler bu kez patlıcanın dışının etle kaplanmasıyla karşı karşıyayız. Genellikle tavuk kıymasıyla yapılan armut köfteyi siz arzu ederseniz daha ya da kuzu kıymasıyla da yapabilirsiniz. Ancak tavuk kıymasının daha yumuşak olması nedeniyle kaplama işlemini kolaylaştırdığını da hatırlatalım ve tarifimize geçelim. Afiyet olsun…

Marmara Bölgesi’nde de tıpkı diğer bölgelerimizdeki yöresel yemek çeşitliliği oldukça fazladır. Biz bu bölgeden bir Çanakkale lezzeti seçelim istedik. İşte hem yapımı basit hem de farklı bir lezzet olan kabaklı Saros böreğinin tarifi.

Sağlık için oldukça faydalı olan iç bakla, ana yemeklerde olduğu gibi salatalarda da kullanılıyor. Üstelik çok doyurucu ve besleyici olduğu için tarif listelerinin favorisi. Siz de enfes bir iç bakla salatası denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

Tembel gelin tatlısı oldukça pratik ve lezzetli bir tatlı. Üstelik sadece birkaç temel malzemeyle yapılıyor. Çikolata ve Hindistan cevizinin de ekstra tat kattığı bu tatlıyı siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Pratik sütlü tatlıları sevenlerin kaçırmaması gereken tembel gelin tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Elinize sağlık…