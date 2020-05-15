Ramazanın yirmi ikinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

Tavuklu tel şehriye çorbası, tavuklu çorbalarla şehriyeli çorbaların en iyi özelliklerini bir araya getiren enfes bir lezzet. Yapılışı da oldukça pratik olan bu çorbayı her evde bulunan birkaç temel malzemeyi kullanarak kolayca yapabilirsiniz. Sizin için tavuklu tel şehriye çorbasının tarifini ve malzemelerini aşağıda sıraladık. Denemek isteyen hemen buyursun.

Sarmalar ve dolmalar mutfaklarımızın vazgeçilmez lezzetlerinin başında geliyor. Her yörenin sarması da dolması da kendine göre. Karadeniz denince de akla enfes karalahana sarması geliyor elbette. Sarımsaklı yoğurduyla, salçalı sosuyla lezzetine doyum olmayan karalahana sarmasını siz de evinizde yapmak isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Çok beğeneceksiniz, afiyet olsun…

Özbek pilavı, Özbekistan'ın milli yemeği. Pirincin yanı sıra kuzu eti ve havuçla yapılan bu pilav, geçmişten bugüne ülkemizde de zevkle tüketilen yemeklerden. Eğer siz de farklı bir pilav tarifi arıyorsanız Özbek pilavı tarifini mutlaka denemelisiniz. Çok beğeneceğinizden eminiz.

Strese ve yorgunluğa iyi gelen yoğurt ile lezzetlendirilen bu kızartma tarifini çok seveceksiniz. Üstelik yapılışı da çok kolay. Tek ihtiyacınız biraz biber, biraz da sıvı yağ. Biz tarifimizi yoğurtla birleştirdik ama domates sosunun da bu kızartmaya çok yakıştığını söylemeden geçmek olmaz.

Zerde geçmişi Osmanlı’ya kadar dayanan geleneksel tatlılarımızın başında geliyor. Oldukça hafif ve lezzetli olan bu tatlı rengini safrandan lezzetini ise gül suyundan alıyor. Siz de evde zerde yapmak istiyor ama nereden başlayacağınıza karar veremiyorsanız tarifimizin çok işinize yarayacağını söyleyebiliriz. Şimdiden elinize sağlık diyelim…