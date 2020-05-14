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Haber Giriş: 14.05.2020 - 12:31,Son Güncelleme:

Ramazanın yirmi birinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

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Ramazanın yirmi birinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri
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İftar menülerinizi renklendirmek için yine çorbadan tatlıya nefis yemek tarifleri hazırladık. Siz de iftar yemeği için farklı alternatifler arıyorsanız aşağıdaki önerilerimize mutlaka bir göz atın. İşte 14 Mayıs Perşembe iftar menüsü...

Erişte makarna olarak zevkle tüketildiği gibi çorbalara da çok yakışıyor. Sizin için bu kez yoğurtlu erişte çorbası yaptık çok da nefis oldu. Özellikle ev yapımı erişteyle hayır demek imkansız. Klasik yoğurtlu çorbalardan sıkılanlar için farklı bir seçenek olan yoğurtlu erişte çorbasını herkes çok beğenecek.

Yoğurtlu erişte çorbası tarifi
Yoğurtlu erişte çorbası tarifi

Dananın ince uzun baldır kemiğinin etrafında yer alan yumuşacık bir et olan incik, özellikle sebzelerle pişirildiğinde nefis bir yemeğe dönüşüyor. Sizin için yoğurtlu ve yumurtalı terbiyesiyle nefis bir dana incik tarifi önerimiz var. Bu çok doyurucu ve lezzetli yemeği mutlaka denemelisiniz…

Soslu dana incik tarifi
Soslu dana incik tarifi

Her yemeğin yanına yakışan bir pilav, domatesli bulgur pilavı. Bu pilav için domates ve soğanın tereyağlı bulgur pilavıyla olan enfes buluşması diyebiliriz. Bu çok lezzetli pilavı denemek isterseniz, domatesli bulgur pilavı tarifimiz hemen aşağıda…

Domatesli bulgur pilavı tarifi
Domatesli bulgur pilavı tarifi

Cacık hem besleyici hem de ferahlatıcı olmasıyla özellikle yaz aylarında çok sık tüketilen bir yiyecek. Yemeklerin yanına çok yakıştığı gibi, formuna dikkat edenler için tek başına bir öğün vazifesi de görüyor. Peki cacığınıza omega-3 deposu semizotu ekleyerek faydasını ve lezzetini artırmaya ne dersiniz? İşte semizotlu cacık tarifi...

Semizotlu cacık tarifi
Semizotlu cacık tarifi

Revani en sevilen ve en sık tüketilen şerbetli tatlılarımızdan. Oldukça pratik olmasıyla da herkesin sevgilisi haline gelen revaniyi içine irmik yerine bulgur ekleyerek denemeye ne dersiniz. Ağızda dağılan nefis bir kıvam yakalayacağınız tarifimiz aşağıda. Tadına bakmadan geçmeyin, pişman olmayacaksınız.

Bulgurlu revani tarifi
Bulgurlu revani tarifi
 
Ev yapımı zeytinli cevizli ekmek tarifi
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