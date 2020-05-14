Ramazanın yirmi birinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

Erişte makarna olarak zevkle tüketildiği gibi çorbalara da çok yakışıyor. Sizin için bu kez yoğurtlu erişte çorbası yaptık çok da nefis oldu. Özellikle ev yapımı erişteyle hayır demek imkansız. Klasik yoğurtlu çorbalardan sıkılanlar için farklı bir seçenek olan yoğurtlu erişte çorbasını herkes çok beğenecek.

Dananın ince uzun baldır kemiğinin etrafında yer alan yumuşacık bir et olan incik, özellikle sebzelerle pişirildiğinde nefis bir yemeğe dönüşüyor. Sizin için yoğurtlu ve yumurtalı terbiyesiyle nefis bir dana incik tarifi önerimiz var. Bu çok doyurucu ve lezzetli yemeği mutlaka denemelisiniz…

Her yemeğin yanına yakışan bir pilav, domatesli bulgur pilavı. Bu pilav için domates ve soğanın tereyağlı bulgur pilavıyla olan enfes buluşması diyebiliriz. Bu çok lezzetli pilavı denemek isterseniz, domatesli bulgur pilavı tarifimiz hemen aşağıda…

Cacık hem besleyici hem de ferahlatıcı olmasıyla özellikle yaz aylarında çok sık tüketilen bir yiyecek. Yemeklerin yanına çok yakıştığı gibi, formuna dikkat edenler için tek başına bir öğün vazifesi de görüyor. Peki cacığınıza omega-3 deposu semizotu ekleyerek faydasını ve lezzetini artırmaya ne dersiniz? İşte semizotlu cacık tarifi...

Revani en sevilen ve en sık tüketilen şerbetli tatlılarımızdan. Oldukça pratik olmasıyla da herkesin sevgilisi haline gelen revaniyi içine irmik yerine bulgur ekleyerek denemeye ne dersiniz. Ağızda dağılan nefis bir kıvam yakalayacağınız tarifimiz aşağıda. Tadına bakmadan geçmeyin, pişman olmayacaksınız.