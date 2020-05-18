Ramazanın yirmi beşinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

Domates çorbasını birçoğumuz krema ya da sütle terbiye ederek servis ediyoruz ancak özellikle laktoz intoleransı olanlar için sütsüz domates çorbası seçeneği de büyük önem taşıyor. Siz de bu kişilerdenseniz ya da evde süt yokken de domates çorbası yapmak istiyorsanız, sütsüz domates çorbası tarifimizi mutlaka deneyin.

Ülkemizin dört bir yanında nefis kebap tarifleri çıkıyor karşımıza. Özellikle et ve patlıcanı bir araya getiren kebapların tadına doyum olmuyor. Bunlardan biri de konak kebabı. Görüntüsüyle de akılları başlardan alan konak kebabının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sizin için sıraladık. Deneyecek olanların şimdiden eline sağlık…

Pilav her zaman sofralarımızın baş köşesinde yer alsa da özellikle yaz aylarında domatesler bollaştığında yapılan domatesli pilavın lezzeti bir başka olur. Ancak domatesli pilav yaparken su oranını ayarlamak diğer pilavlara göre biraz daha zordur. Sizin için kıvamı tam tutan enfes bir domatesli pilav tarifi hazırladık. Yanında karpuz ya da kavunla muhteşem bir öğün oluşturan domatesli pilavımızın malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Marifetinizi göstermek ise size kalmış.

İşte deneyebileceğiniz farklı bir salata tarifi daha! Hem pratik hem de oldukça lezzetli... Tek yapmanız gereken rendelenmiş havuç ve kabakları yağda hafifçe çevirip sonra da yoğurt, sarımsak ve cevizle karıştırmak. Hepsi bu kadar! Yoğurtlu meze ve salatalı sevenlerin bayılacağından eminiz.

Balkan mutfağının nefis tatlısı olan trileçe harika lezzetiyle sofranızda yerini alsın. Yapılışında üç farklı sütün kullanıldığı bu enfes tatlıyı keyifle tüketeceksiniz. Mutfağınızın nefis bir konuğu olsun isterseniz, işte karşınızda trileçe tarifi... Şimdiden afiyet olsun...