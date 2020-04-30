Ramazanın yedinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

Tarhana çorbasını sevmeyen var mı? Bağışıklık güçlendirici özelliğiyle sağlıklı beslenmek isteyenlerin de favorisi olan tarhana çorbası içine tarhana girince çok daha lezzetli oluyor. Sizin için nefis bir sarımsaklı tarhana çorbası tarihi hazırladık. Mutlaka deneyin.

Akşam yemeğinde lokum gibi yumuşacık et soteye kim hayır der ki! Bir de pilav eşliğinde servis edilince lezzetine doyum olmuyor. Ayrıca hazırlaması da çok kolay. Sofralarınızı şölene dönüştürmek isterseniz, işte et sotenin malzemeleri ve yapılışı...

Tane tane bulgurun, mis gibi soğanla kavrulduktan sonra pişmesiyle ortaya bulgur pilavı çıkıyor. Kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa birçok yemeğin yanına çok iyi giden bu enfes bulgur pilavını denemek isterseniz, sade bulgur pilavı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

Milli içeceğimiz ayran hem sağlık hem de lezzet deposu. Evde birkaç dakika içinde yapılabilen ayran içine nane eklendiğinde hem ferahlatıcı etkisi hem de lezzeti artıyor. İşte birkaç dakika içinde hazırlayıp içebileceğiniz taze naneli ayran tarifimiz.

Sofranızda farklı bir tatlıya yer vermek ister misiniz? Eğer düşünürseniz, fırında helvayı denemeden geçmeyin. Elinizin altında bulunan birkaç malzemeyle kolayca hazırlayabilirsiniz. Tadı damağınızda kalacak bir tatlı sizi bekliyor. Lafı fazla uzatmadan, işte fırında helva tarifi...