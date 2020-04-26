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Haber Giriş: 26.04.2020 - 13:54,Son Güncelleme:

Ramazanın üçüncü gününde iftar için nefis yemek tarifleri hazırladık

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Ramazanın üçüncü gününde iftar için nefis yemek tarifleri hazırladık
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Ramazan ayında aile boyu yenen iftar ve sahur yemekleri, bu ayın manevi anlamını güçlendiren çok güzel anlar. Bu sofralarda bir de leziz yemekler oldu mu, iftarın tadı daha bir başka oluyor. Ramazanın üçüncü gününde orucunuzu açmanız için sağlıklı ve lezzetli tarifler hazırladık. İşte 26 Nisan iftar menüsü…

Şehriye çorbaları mutfaklarımızın kurtarıcısı. Birkaç temel malzemeyle kısa sürede yapabileceğiniz şehriye çorbalarına bir katkı da biz yapalım dedik ve kıymalı tel şehriye çorbasının tarifini hazırladık. Oldukça lezzetli ve doyurucu olan bu çorbayı siz de denemek isterseniz tarifimiz aşağıda.

Kıymalı tel şehriye çorbası tarifi
Kıymalı tel şehriye çorbası tarifi

Protein ve potasyum açısından oldukça zengin olan bamya, et ve sebze ile sık sık pişiriliyor. Dilerseniz, etsiz ve zeytinyağlı olarak da tercih edebilirsiniz. Tadını doya doya çıkaracağınız etli kuru bamyayı, pilav eşliğinde de sunabilirsiniz. Nefis bir lezzet sizi bekliyor. 

Etli kuru bamya tarifi
Etli kuru bamya tarifi

Makarnadan daha güzel bir şey varsa o da evde yapılmış mis gibi erişte olmalı. Kuru üzüm, tulum peyniri ve cevizle lezzetlenen bu erişte tarifi, kısa sürede vazgeçilmezleriniz arasına girecek. Mutlaka denemeniz gereken peynirli cevizli erişte tarifi hemen aşağıda.

Peynirli cevizli erişte tarifi
Peynirli cevizli erişte tarifi

Yeşil salataların sofralarımızda ayrı bir yeri vardır. Kıvırcık marul salatası da onlardan biri. Farklı malzemelerle bu güzel salatayı ızgaralarınızda, sotelerde ve et yemeklerinin yanında tercih edebilirsiniz. İftarda kıvırcık marul salatasının da size eşlik etmesini isterseniz, işte tarifi...

Kıvırcık marul salatası tarifi
Kıvırcık marul salatası tarifi

Kekler özellikle çay ve kahve saatlerinin en iyi atıştırmalıkları ancak bayatlamış kekin çok fazla keyif vermediği de bir gerçek. Diyelim ki birkaç gün önce kek yaptınız, bir kısmını yediniz gerisi kaldı. Bu kekle enfes bir supangle yapmaya ne dersiniz? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz kek tabanlı supangle tarifimiz…

Kek tabanlı supangle tarifi
Kek tabanlı supangle tarifi

Mis gibi kokusu iç açıcı rengiyle zerdeçallı tavuk sote
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