Ramazanın üçüncü gününde iftar için nefis yemek tarifleri hazırladık

Şehriye çorbaları mutfaklarımızın kurtarıcısı. Birkaç temel malzemeyle kısa sürede yapabileceğiniz şehriye çorbalarına bir katkı da biz yapalım dedik ve kıymalı tel şehriye çorbasının tarifini hazırladık. Oldukça lezzetli ve doyurucu olan bu çorbayı siz de denemek isterseniz tarifimiz aşağıda.

Protein ve potasyum açısından oldukça zengin olan bamya, et ve sebze ile sık sık pişiriliyor. Dilerseniz, etsiz ve zeytinyağlı olarak da tercih edebilirsiniz. Tadını doya doya çıkaracağınız etli kuru bamyayı, pilav eşliğinde de sunabilirsiniz. Nefis bir lezzet sizi bekliyor.

Makarnadan daha güzel bir şey varsa o da evde yapılmış mis gibi erişte olmalı. Kuru üzüm, tulum peyniri ve cevizle lezzetlenen bu erişte tarifi, kısa sürede vazgeçilmezleriniz arasına girecek. Mutlaka denemeniz gereken peynirli cevizli erişte tarifi hemen aşağıda.

Yeşil salataların sofralarımızda ayrı bir yeri vardır. Kıvırcık marul salatası da onlardan biri. Farklı malzemelerle bu güzel salatayı ızgaralarınızda, sotelerde ve et yemeklerinin yanında tercih edebilirsiniz. İftarda kıvırcık marul salatasının da size eşlik etmesini isterseniz, işte tarifi...

Kekler özellikle çay ve kahve saatlerinin en iyi atıştırmalıkları ancak bayatlamış kekin çok fazla keyif vermediği de bir gerçek. Diyelim ki birkaç gün önce kek yaptınız, bir kısmını yediniz gerisi kaldı. Bu kekle enfes bir supangle yapmaya ne dersiniz? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz kek tabanlı supangle tarifimiz…