Ramazanın son gününde iftar menüsü için leziz yemek tarifleri

İftar için farklı bir tarif hazırlamak isterseniz, havuçlu patates çorbası tam size göre. Havuç ve patatesin en güzel uyumu olan bu çorba tarif listenizin favorisi olacak. Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz havuçlu patates çorbası tam bir vitamin deposu. Siz de evinizde bu nefis çorbayı denemek isterseniz, işte tarifi... Afiyet olsun.

Fırın ağzı Kayseri mutfağının en ünlü yemeklerinden biri. Adını fırının içinde değil ağzına yakın bir yerde pişirilmesinden alan fırın ağzı yemeğine "3 gün 3 saat emek verilen yemek" deniyor. Etler pişirilmeden önce bir gün sütte, iki gün de baharatlı zeytinyağında marine edildikten sonra 3 saat boyunca pişiriliyor ve ortaya benzersiz bir lezzet çıkıyor. Siz de fırın ağzı yemeğini evinizde denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

İri taneli bol lifli başbaşı bulguruyla yapabileceğiniz nefis bir pilav tarifimiz var bugün. Salma pilav tekniğiyle hazırladığımız bu pilav lezzetini et suyundan ve tereyağından alıyor. Geleneksel lezzetlerden hoşlananların mutlaka denemesi gereken bulgur pilavımızın malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

3 dakika nefis bir meze hazırlamaya ne dersiniz? Cevabınız 'evet'se sizi fıstıklı humus tarifimize alalım. Bu tarifi Hürriyet Lezizz yazarı Selma Mollaoğlu sizin için özel olarak hazırladı. Dolmalık fıstığın lezzet kattığı bu nefis humus, geleneksel lezzetlerden hoşlananlar için vazgeçilmez olacak. Afiyet olsun...

Tüm Türkiye’de bilinen tatlıların yanı sıra bir de yörelerimizin özel şerbetli tatlıları var. Uşak mutfağının cendere tatlısı da bunlardan biri. Yapılışı oldukça kolay olan bu tatlıyı misafirlerinizin de çok beğeneceğine eminiz. İşte nefis cendere tatlısı için malzemeler ve yapılış aşamaları…