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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 12.05.2021 - 10:53 | Son Güncelleme:

Ramazanın son gününde iftar menüsü için leziz yemek tarifleri

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Ramazanın son gününde iftar menüsü için leziz yemek tarifleri

Ramazan ayının son günü geldi. Arefe gününde de sevdiklerine özel lezzetler sunmak isteyenler iftar menülerini özenle oluşturmak istiyor. "İftara ne pişirsem?, "Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için çorbadan tatlıya Ramazan'ın son gününe özel nefis bir menü hazırladık. İşte 12 Mayıs Çarşamba yani arefe günü için iftar menüsü...

İftar için farklı bir tarif hazırlamak isterseniz, havuçlu patates çorbası tam size göre. Havuç ve patatesin en güzel uyumu olan bu çorba tarif listenizin favorisi olacak. Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz havuçlu patates çorbası tam bir vitamin deposu. Siz de evinizde bu nefis çorbayı denemek isterseniz, işte tarifi... Afiyet olsun.

Havuçlu patates çorbası tarifi
Havuçlu patates çorbası tarifi

Fırın ağzı Kayseri mutfağının en ünlü yemeklerinden biri. Adını fırının içinde değil ağzına yakın bir yerde pişirilmesinden alan fırın ağzı yemeğine "3 gün 3 saat emek verilen yemek" deniyor. Etler pişirilmeden önce bir gün sütte, iki gün de baharatlı zeytinyağında marine edildikten sonra 3 saat boyunca pişiriliyor ve ortaya benzersiz bir lezzet çıkıyor. Siz de fırın ağzı yemeğini evinizde denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

Fırın ağzı tarifi
Fırın ağzı tarifi

İri taneli bol lifli başbaşı bulguruyla yapabileceğiniz nefis bir pilav tarifimiz var bugün. Salma pilav tekniğiyle hazırladığımız bu pilav lezzetini et suyundan ve tereyağından alıyor. Geleneksel lezzetlerden hoşlananların mutlaka denemesi gereken bulgur pilavımızın malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. 

Bulgur pilavı tarifi
Bulgur pilavı tarifi

3 dakika nefis bir meze hazırlamaya ne dersiniz? Cevabınız 'evet'se sizi fıstıklı humus tarifimize alalım. Bu tarifi Hürriyet Lezizz yazarı Selma Mollaoğlu sizin için özel olarak hazırladı. Dolmalık fıstığın lezzet kattığı bu nefis humus, geleneksel lezzetlerden hoşlananlar için vazgeçilmez olacak. Afiyet olsun...

Fıstıklı humus tarifi
Fıstıklı humus tarifi

Tüm Türkiye’de bilinen tatlıların yanı sıra bir de yörelerimizin özel şerbetli tatlıları var. Uşak mutfağının cendere tatlısı da bunlardan biri. Yapılışı oldukça kolay olan bu tatlıyı misafirlerinizin de çok beğeneceğine eminiz. İşte nefis cendere tatlısı için malzemeler ve yapılış aşamaları…

Cendere tatlısı tarifi
Cendere tatlısı tarifi
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