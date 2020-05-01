Ramazanın sekizinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

Osmanlı mutfağından günümüze gelen nefis bir önerimiz var. Valide sultan çorbası... Oldukça besleyici bir lezzet olan valide sultan çorbası farklı bir şeyler arayanlar için birebir. Bulgur, pirinç, garnitür ve köfte ile hazırlanan bu çorbayı çok beğeneceğinize eminiz. Peki, valide sultan çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Küşleme, kuzudan elde edilen ve her hayvandan sadece iki parça çıktığı için biraz pahalı ancak inanılmaz lezzetli olan bir et. Bu çok lezzetli eti sadece tuz ve biber ekleyip kolayca pişirebileceğiniz gibi sebzelerle bir araya da getirebilirsiniz. Sebzeli küşlemenin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Makarnanın 600'den fazla çeşidi var ama en özellerinden biri lazanya olabilir. Plak şeklindeki lazanyalar önce hafifçe haşlanıyor ardından tepside enfes kıymalı sosla birlikte pişiyor. Üzerine de beşamel sos gezdirildi mi tadına doyum olmuyor. Görüntüsü de tadı kadar muhteşem olan lazanya tarifini mutlaka denemelisiniz.

Börülce, Ege mutfağının en sevilen lezzetlerinden... Taze ve kuru haliyle de nefis tarifler hazırlanıyor. Eğer siz de denemeye karar verirseniz, taze börülce salatasını öneririz. Doyuruculuğu ve nefis tadıyla vazgeçilmeziniz olacak bu salata diğerlerini unutturacak. İşte, limonlu sosuyla da fark yaratan taze börülce salatası tarifi...

Çok hafif ama bir o kadar da lezzetli bir tatlı tarifi mi aramıştınız? Saray sarması, tam da aradığınız gibi. Sunumuyla gözleri nefis tadıyla da mideleri doyuracak bu tatlıyı çok kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Mis kokulu bir bardak sıcacık çayın yanına da çok yakışacak. Yiyenin bir daha isteyeceği saray sarmasını mutlaka deneyin, çok beğeneceksiniz. Bizden söylemesi...