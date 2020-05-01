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Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 01.05.2020 - 14:42,Son Güncelleme:

Ramazanın sekizinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

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Ramazanın sekizinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri
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Ramazan günleri tatillerle denk gelince çalışanlar için iftar sofrası hazırlamanın keyfi bir başka oluyor. Hafta içi yoğunluktan hazırlanamayan yemekler de böyle günlerde menüye dahil edilebiliyor. Sizin tarafta da durum aynıysa, iftar menüsü için hazırlaması biraz zaman alsa da lezzeti her şeye değen yemeklerimizden nefis bir liste hazırladık. İşte karşınızda 1 Mayıs iftar menüsü...

Osmanlı mutfağından günümüze gelen nefis bir önerimiz var. Valide sultan çorbası... Oldukça besleyici bir lezzet olan valide sultan çorbası farklı bir şeyler arayanlar için birebir. Bulgur, pirinç, garnitür ve köfte ile hazırlanan bu çorbayı çok beğeneceğinize eminiz. Peki, valide sultan çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Valide sultan çorbası tarifi
Valide sultan çorbası tarifi

Küşleme, kuzudan elde edilen ve her hayvandan sadece iki parça çıktığı için biraz pahalı ancak inanılmaz lezzetli olan bir et. Bu çok lezzetli eti sadece tuz ve biber ekleyip kolayca pişirebileceğiniz gibi sebzelerle bir araya da getirebilirsiniz. Sebzeli küşlemenin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Sebzeli küşleme tarifi
Sebzeli küşleme tarifi

Makarnanın 600'den fazla çeşidi var ama en özellerinden biri lazanya olabilir. Plak şeklindeki lazanyalar önce hafifçe haşlanıyor ardından tepside enfes kıymalı sosla birlikte pişiyor. Üzerine de beşamel sos gezdirildi mi tadına doyum olmuyor. Görüntüsü de tadı kadar muhteşem olan lazanya tarifini mutlaka denemelisiniz.

Lazanya tarifi
Lazanya tarifi

Börülce, Ege mutfağının en sevilen lezzetlerinden... Taze ve kuru haliyle de nefis tarifler hazırlanıyor. Eğer siz de denemeye karar verirseniz, taze börülce salatasını öneririz. Doyuruculuğu ve nefis tadıyla vazgeçilmeziniz olacak bu salata diğerlerini unutturacak. İşte, limonlu sosuyla da fark yaratan taze börülce salatası tarifi...

Taze börülce salatası tarifi
Taze börülce salatası tarifi

Çok hafif ama bir o kadar da lezzetli bir tatlı tarifi mi aramıştınız? Saray sarması, tam da aradığınız gibi. Sunumuyla gözleri nefis tadıyla da mideleri doyuracak bu tatlıyı çok kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Mis kokulu bir bardak sıcacık çayın yanına da çok yakışacak. Yiyenin bir daha isteyeceği saray sarmasını mutlaka deneyin, çok beğeneceksiniz. Bizden söylemesi...

Saray sarması tarifi
Saray sarması tarifi

Ev yapımı zeytinli cevizli ekmek tarifi
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