Ramazanın on sekizinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

Mercimek çorbasının her türlüsünü çok seviyoruz. Zerdeçal da içine girdiği her yemeğe renk ve lezzet katıyor. Peki bu ikisi aynı tencerede bir araya gelirse ne olur? Ortaya enfes bir mercimek çorbası çıkar. Havuç ve patates sayesinde hem daha besleyici hem de daha lezzetli olan zerdeçallı mercimek çorbasını denemek isteyenler için tarifi ve malzemeleri aşağıda.

Diyarbakır'ın en bilinen lezzetlerinden bir tanesidir meftune yemeği. Etin patlıcan ve domatesle buluşmasıyla hazırlanır. Tadındaki ekşilik ise sumaktan gelir. Tabii sadece patlıcanlı ya da kabaklı olarak da yapılabilir ama en makbulü etle pişirilendir. Akşam yemeklerinizde farklı bir tat arıyorsanız meftuneyi mutlaka denemelisiniz.

Perde pilavı Osmanlı'dan günümüze Türk mutfağının en muhteşem lezzetlerinin başında geliyor. Bu pilavı yapmak biraz zaman ve ustalık istiyor ancak ortaya çıkan lezzet o kadar mükemmel ki her şeye değiyor. Biz bu kez tarifimizi kek kalıbı kullanarak pişirilecek şekilde verdik. Ancak siz pilavınızı tek tek kaselere ya da muffin tepsisine de yapabilirsiniz.

Nar salatası tam bir antioksidan deposu olan o muhteşem meyveyi daha fazla tüketmek isteyenler için çok uygun bir seçenek. Birkaç basit malzemeyle yapılan bu salata, eti tavuk ya da balık yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Tek zorluğu ise narları ayıklamak. Bu işi hallettikten sonra birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz nar salatasının yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Cezerye Mersin ve çevresinde çok popüler bir tatlı. Ancak piyasada satılan cezeryelerin büyük bir çoğunluğu şeker içerdiği için şeker tüketmeyenler bu lezzetten mahrum kalıyor. Biz de bunu düşünerek nefis bir hurmalı cezerye tarifi hazırladık. İçinde rafine şeker bulunmayan bu tatlıyı herkes çok beğenecek. Özellikle kahveyle harika olan hurmalı cezeryenin malzemeleri ve tarifi aşağıda. Afiyet olsun...