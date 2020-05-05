Ramazanın on ikinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

Ispanak kökü çorbası, sebze yemek istemeyen çocukların bile afiyetle tüketeceği nefis bir çorba. Yoğurtlu terbiyesi sayesinde nefis bir lezzete kavuşan bu çorbanın yapılış adımları da oldukça pratik. Siz de bu çorbayı denemek isterseniz malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda.

Akşam yemeği için hem pratik hem de lezzetli bir şeyler arayanlar için şahane bir önerimiz var. Ekmek kebabı... Elinizin altında bulunan birkaç malzeme ile kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Üstelik bayat ekmeklerinizi de lezzetli bir şekilde değerlendirebileceğiniz enfes bir yemek.

Anadolu’nun farklı yerlerinde çok farklı malzemelerle çok farklı şekillerde pişirilen ama borani diye adlandırılan yemekler var. Bir rivayete göre çok becerikli bir Pers prensesinin ismi olan borani zamanla çok sevilen yemeklerin ismi olmuş. Genellikle üzerine sarımsaklı yoğurt dökülen kavrulmuş sebzelerden elde edilen yemeklere borani deniyor; ıspanak borani, kabak borani gibi. Bu da biber borani. İçindeki biberleri gönlünüze göre çeşitlendirebileceğiniz aşırı pratik bu yemeğin tarifi aşağıda.

Malzemeleri hazırlayın, harika bir tarifimiz geliyor. Tavuk göğsü salatası tarifi... Tavuk etinin renkli malzemelerle buluştuğu bu salata damaklarınızı şenlendirecek. Hem protein deposu hem de sağlıklı bir şeyler hazırlamak isterseniz, tavuk göğsü salatası tarifimize göz atmanızı tavsiye ederiz.

Pek çok farklı şehirde ufak değişikliklerle karşımıza çıkan höşmerim, en sevilen yöresel tatlılardan biri. Yapımı biraz zahmetli ama lezzetiyle sofranızı şenlendirecek. Peynir helvası olarak da bilinen höşmerimi denemek isterseniz, nasıl yapıldığını tüm detaylarıyla aşağıda paylaştık. Çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun...