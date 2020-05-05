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Haber Giriş: 05.05.2020 - 14:03,Son Güncelleme:

Ramazanın on ikinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

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Ramazanın on ikinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri
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İftar menülerinizi renklendirmek için yine çorbadan tatlıya nefis yemek tarifleri hazırladık. Siz de iftar yemeği için farklı alternatifler arıyorsanız aşağıdaki önerilerimize mutlaka bir göz atın. İşte 5 Mayıs salı iftar menüsü...

Ispanak kökü çorbası, sebze yemek istemeyen çocukların bile afiyetle tüketeceği nefis bir çorba. Yoğurtlu terbiyesi sayesinde nefis bir lezzete kavuşan bu çorbanın yapılış adımları da oldukça pratik. Siz de bu çorbayı denemek isterseniz malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda.

Ispanak kökü çorbası tarifi
Ispanak kökü çorbası tarifi

Akşam yemeği için hem pratik hem de lezzetli bir şeyler arayanlar için şahane bir önerimiz var. Ekmek kebabı... Elinizin altında bulunan birkaç malzeme ile kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Üstelik bayat ekmeklerinizi de lezzetli bir şekilde değerlendirebileceğiniz enfes bir yemek. 

Ekmek kebabı tarifi
Ekmek kebabı tarifi

Anadolu’nun farklı yerlerinde çok farklı malzemelerle çok farklı şekillerde pişirilen ama borani diye adlandırılan yemekler var. Bir rivayete göre çok becerikli bir Pers prensesinin ismi olan borani zamanla çok sevilen yemeklerin ismi olmuş. Genellikle üzerine sarımsaklı yoğurt dökülen kavrulmuş sebzelerden elde edilen yemeklere borani deniyor; ıspanak borani, kabak borani gibi. Bu da biber borani. İçindeki biberleri gönlünüze göre çeşitlendirebileceğiniz aşırı pratik bu yemeğin tarifi aşağıda. 

Biber borani tarifi
Biber borani tarifi

Malzemeleri hazırlayın, harika bir tarifimiz geliyor. Tavuk göğsü salatası tarifi... Tavuk etinin renkli malzemelerle buluştuğu bu salata damaklarınızı şenlendirecek. Hem protein deposu hem de sağlıklı bir şeyler hazırlamak isterseniz, tavuk göğsü salatası tarifimize göz atmanızı tavsiye ederiz.

Tavuk göğsü salatası tarifi
Tavuk göğsü salatası tarifi

Pek çok farklı şehirde ufak değişikliklerle karşımıza çıkan höşmerim, en sevilen yöresel tatlılardan biri. Yapımı biraz zahmetli ama lezzetiyle sofranızı şenlendirecek. Peynir helvası olarak da bilinen höşmerimi denemek isterseniz, nasıl yapıldığını tüm detaylarıyla aşağıda paylaştık. Çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun...

Höşmerim tarifi
Höşmerim tarifi
 

 

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