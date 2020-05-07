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Haber Giriş: 07.05.2020 - 10:43,Son Güncelleme:

Ramazanın on dördüncü gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

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Ramazanın on dördüncü gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri
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İftar menülerinizi renklendirmek için yine çorbadan tatlıya nefis yemek tarifleri hazırladık. Siz de iftar yemeği için farklı alternatifler arıyorsanız aşağıdaki önerilerimize mutlaka bir göz atın. İşte 7 Mayıs Perşembe iftar menüsü...

İftar için farklı bir tarif hazırlamak isterseniz, havuçlu patates çorbası tam size göre. Havuç ve patatesin en güzel uyumu olan bu çorba tarif listenizin favorisi olacak. Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz havuçlu patates çorbası tam bir vitamin deposu. Siz de evinizde bu nefis çorbayı denemek isterseniz, işte tarifi...

Havuçlu patates çorbası tarifi
Havuçlu patates çorbası tarifi

Et yemekleri hem bizim hem de dünyanın birçok ülkesinin mutfaklarında en önemli yeri alıyor. Türk mutfağında geleneksel olarak kullanılan et ise genellikle kuzu eti. Sizin için nefis bir kuzu yemeğimiz var bu kez: Fırında kuzu külbastı. Şef Nesimi Yalçın’ın imzasını taşıyan bu tarifi herkes çok beğenecek. Mutlaka denemelisiniz. 

Fırında kuzu külbastı tarifi
Fırında kuzu külbastı tarifi

Makarna herkesin en sevdiği yemeklerin başında geliyor. Siz de hep aynı tariflerle makarna yemekten sıkıldıysanız makarnanızı farklı lezzetlerle birleştirmeye ne dersiniz? Örneğin ıspanak ve pesto sosuyla kolay fakat etkileyici bir makarna hazırlayabilirsiniz. Arzu ederseniz makarnadan ıspanağı çıkarın, arzu ederseniz peynir de ekleyin. Hepsi sizin yaratıcılığınıza kalmış.

Pesto soslu makarna tarifi
Pesto soslu makarna tarifi

Salatalar, sofralarımızın vazgeçilmezi. Birkaç basit malzeme ile hazırlanan lor salatasını da çok beğeneceğinize eminiz. Tadıyla kısa sürede favorilerinizden biri haline gelecek bu lezzeti kahvaltılarınızda da tercih edebilirsiniz. İşte kolayca yapabileceğiniz lor salatası tarifi...

Lor salatası tarifi
Lor salatası tarifi

Çikolatanın en güzel hali hangisidir diye sorsak muhtemelen çoğunluğun cevabı sufle olacaktır. Bitter çikolatayla lezzetlenen bu sufle fırından çıkar çıkmaz yeniyor, akışkan yapısı ve lezzetiyle kalpleri fethediyor. İşte bundan sonra pastanelerdeki suflelerin gözünüzden düşmesine neden olacak enfes bitter çikolatalı sufle tarifi...

Çikolatalı sufle tarifi
Çikolatalı sufle tarifi
 
Ev yapımı zeytinli cevizli ekmek tarifi
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