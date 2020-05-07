Ramazanın on dördüncü gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

İftar için farklı bir tarif hazırlamak isterseniz, havuçlu patates çorbası tam size göre. Havuç ve patatesin en güzel uyumu olan bu çorba tarif listenizin favorisi olacak. Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz havuçlu patates çorbası tam bir vitamin deposu. Siz de evinizde bu nefis çorbayı denemek isterseniz, işte tarifi...

Et yemekleri hem bizim hem de dünyanın birçok ülkesinin mutfaklarında en önemli yeri alıyor. Türk mutfağında geleneksel olarak kullanılan et ise genellikle kuzu eti. Sizin için nefis bir kuzu yemeğimiz var bu kez: Fırında kuzu külbastı. Şef Nesimi Yalçın’ın imzasını taşıyan bu tarifi herkes çok beğenecek. Mutlaka denemelisiniz.

Makarna herkesin en sevdiği yemeklerin başında geliyor. Siz de hep aynı tariflerle makarna yemekten sıkıldıysanız makarnanızı farklı lezzetlerle birleştirmeye ne dersiniz? Örneğin ıspanak ve pesto sosuyla kolay fakat etkileyici bir makarna hazırlayabilirsiniz. Arzu ederseniz makarnadan ıspanağı çıkarın, arzu ederseniz peynir de ekleyin. Hepsi sizin yaratıcılığınıza kalmış.

Salatalar, sofralarımızın vazgeçilmezi. Birkaç basit malzeme ile hazırlanan lor salatasını da çok beğeneceğinize eminiz. Tadıyla kısa sürede favorilerinizden biri haline gelecek bu lezzeti kahvaltılarınızda da tercih edebilirsiniz. İşte kolayca yapabileceğiniz lor salatası tarifi...

Çikolatanın en güzel hali hangisidir diye sorsak muhtemelen çoğunluğun cevabı sufle olacaktır. Bitter çikolatayla lezzetlenen bu sufle fırından çıkar çıkmaz yeniyor, akışkan yapısı ve lezzetiyle kalpleri fethediyor. İşte bundan sonra pastanelerdeki suflelerin gözünüzden düşmesine neden olacak enfes bitter çikolatalı sufle tarifi...