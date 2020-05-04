Ramazanın on birinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

Daha çok salata ve yemeklerde kullandığımız kabak ile çorba yapmaya ne dersiniz? Eğer düşünürseniz, yoğurtlu kabak çorbası nefis bir tercih olabilir. Özellikle diyet yapanlar da rahatlıkla tüketebilir. Protein ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olacak yoğurtlu kabak çorbasını denemek isterseniz, işte tarifi...

Et yemeği sevenlerin karşı koyamadığı bir lezzet, tas kebabı. Sebzelerin ve etin aynı tabakta buluştuğu bu yemek her lokmada ayrı sevdiriyor. Üstelik pilav eşliğinde yedikçe yedirecek. "Akşam yemeği için ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız, tas kebabı mükemmel bir alternatif.

Şehriye özellikle de arpa şehriye genellikle pirinç pilavında kullanılan bir malzeme. Ancak aslında bulgur pilavına da çok yakışıyor. Fakat bulgur pilavında arpa şehriyeden ziyade tel şehriye kullanmak sunum açısından çok daha keyifli sonuçlar veriyor.

Taze yaz meyveleriyle yapılan kompostoların lezzetine doyum olmuyor. Örneğin taze vişnelerle yapabileceğiniz vişne kompostosu… Herkesin çok beğeneceği bu lezzeti kış aylarında da dondurulmuş vişneyle yapabilirsiniz.

Biz farklı meyvelerle yapılan hallerini de seviyoruz ancak orijinal magnolia muz dilimleriyle lezzet kazanıyor. Siz de bu tatlıyı evinizde hazırlamak ve çay saatlerinde misafirlerinize ikram etmek isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...