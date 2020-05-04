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Haber Giriş: 04.05.2020 - 14:57,Son Güncelleme:

Ramazanın on birinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

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Ramazanın on birinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri
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Ramazanın üçte biri göz açıp kapayana kadar geçti bile. Yeni bir haftaya başladığımız bu pazartesi gününde iftar sofralarınızı renklendirmek için yine çorbadan tatlıya nefis yemek tarifleri hazırladık.Siz de iftar yemeği için farklı alternatifler arıyorsanız aşağıdaki önerilerimize mutlaka bir göz atın. İşte 4 Mayıs pazartesi iftar menüsü...

Daha çok salata ve yemeklerde kullandığımız kabak ile çorba yapmaya ne dersiniz? Eğer düşünürseniz, yoğurtlu kabak çorbası nefis bir tercih olabilir. Özellikle diyet yapanlar da rahatlıkla tüketebilir. Protein ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olacak yoğurtlu kabak çorbasını denemek isterseniz, işte tarifi...

Yoğurtlu kabak çorbası tarifi
Yoğurtlu kabak çorbası tarifi

Et yemeği sevenlerin karşı koyamadığı bir lezzet, tas kebabı. Sebzelerin ve etin aynı tabakta buluştuğu bu yemek her lokmada ayrı sevdiriyor. Üstelik pilav eşliğinde yedikçe yedirecek. "Akşam yemeği için ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız, tas kebabı mükemmel bir alternatif.

Tas kebabı tarifi
Tas kebabı tarifi

Şehriye özellikle de arpa şehriye genellikle pirinç pilavında kullanılan bir malzeme. Ancak aslında bulgur pilavına da çok yakışıyor. Fakat bulgur pilavında arpa şehriyeden ziyade tel şehriye kullanmak sunum açısından çok daha keyifli sonuçlar veriyor.

Şehriyeli bulgur pilavı tarifi
Şehriyeli bulgur pilavı tarifi

Taze yaz meyveleriyle yapılan kompostoların lezzetine doyum olmuyor. Örneğin taze vişnelerle yapabileceğiniz vişne kompostosu… Herkesin çok beğeneceği bu lezzeti kış aylarında da dondurulmuş vişneyle yapabilirsiniz.

Vişne kompostosu tarifi
Vişne kompostosu tarifi

Biz farklı meyvelerle yapılan hallerini de seviyoruz ancak orijinal magnolia muz dilimleriyle lezzet kazanıyor. Siz de bu tatlıyı evinizde hazırlamak ve çay saatlerinde misafirlerinize ikram etmek isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

Orijinal magnolia tarifi
Orijinal magnolia tarifi

Ev yapımı zeytinli cevizli ekmek tarifi
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