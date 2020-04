Ramazanın ikinci gününde iftar için nefis yemek tarifleri hazırladık

Çene çarpan çorbası ülkemizin farklı yerlerinde farklı şekillerde yapılıyor. Biz bu tarifimizde yeşil mercimekli ve erişteli ve bir çene çarpan çorbası hazırladık ama siz sütlü çene çarpan çorbası tarifimizi de yemek tarifleri sayfamızda bulabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmayalım ve tarifimize geçelim o halde.

Et yemekleri her daim sofralarımızın baş tacıdır. Muğla köftesi de et sevenlerin karşı koyamayacağı bir lezzet. Bu nefis yemeği sevdiklerinize ikram etmek isterseniz, ihtiyacınız olan tek şey aşağıda bulunan tarifi. Nefis bir yemek olan Muğla köftesini çok beğeneceğinize eminiz.

Çoğu zaman ana yemeğe eşlik eden patates, aslında yemeğin ta kendisi olmayı hak etmiyor mu? Bizce hak ediyor, hem de sonuna kadar. Siz de aynı fikirdeyseniz bu patates gratene bir şans verin. Kaşar peyniri ve kremasıyla bolca protein de içeren bu yemeği birkaç dakika içinde hazırlayıp fırına atabilir, o pişerken siz keyfinize bakabilirsiniz.

Yine kolayca hazırlayıp, afiyetle yiyebileceğiniz leziz mi leziz bir tarifle karşınızdayız! Julyen kabak havuç salatası... Kabak ve havucu julyen şeklinde doğrayıp zeytinyağında kavurun. Ardından sarımsaklı yoğurt ile buluşturun. İşte salatanız hazır bile... Yiyenlerin çok beğeneceğinize eminiz. Lafı uzatmadan, karşınızda julyen kabak havuç salatası tarifi.

Un helvası, mutfağımızın zamansız tatlılarından biri. Mis kokulu tereyağında kavrulduktan sonra şerbetle birleşen bu güzel tatlı özel günlerde ya da ansızın gelen misafirler için nefis bir kurtarıcı. Ayrıca kolay bir şekilde ve kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Peki, un helvası nasıl yapılır? Cevabı tarifimizde. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...