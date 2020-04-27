Ramazanın dördüncü gününde iftar sofraları için nefis yemek tarifleri

Köfteli çorbalar mutfaklarımızın en sevilen lezzetlerinden. Özellikle geleneksel tariflerimiz arasında çok sayıda köfteli çorba bulunuyor. Biz bu tarifimizde çok basit bir köfteli çorba hazırladık. Naneli ve salçalı sosuyla bu nefis çorbayı siz de çok beğeneceksiniz.

Bahar kapıları gümbür gümbür çalarken, tezgahlar da yeşillenmeye başladı. Mevsimin ilk habercilerinden biri enfes taze bakla olsa gerek. Dereotu, yoğurt ve taze sarımsakla birlikte servis edilen ve lezzetine doyum olmayan zeytinyağlı taze bakla tarifi hemen aşağıda…

"En sevdiğiniz yemek" diye bir anket yapsak mutlaka ilk üçte yer alacaklardan biridir yaprak sarma. Etlisi ayrı lezzetli, zeytinyağlısı ayrı lezzetlidir. Özellikle zeytinyağlı sevenler bu tarife bayılacak. İşte karşınızda zeytinyağlı yaprak sarma tarifi...

Cacık sofralarımızın özellikle yaz aylarında en sevilen lezzetlerinden. Kolayca yapılabilmesiyle göz dolduran, hem meze hem de salata olarak tüketilebilen cacığın tarifini sizin için biraz farklılaştırdık. Sarımsak ve yeşilliklerle lezzet kazanan sebzeli cacık tarifimiz hemen aşağıda.

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu revani tarifi, akşam yemeklerinizden sonrası için ideal. Arzu ederseniz hamuruna portakal ya da limon kabuğu rendesi de ekleyebilir ve daha farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Dar zamanların kurtarıcı tatlısı olmaya aday revaninin yapılışı hemen aşağıda.