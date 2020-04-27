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Haber Giriş: 27.04.2020 - 12:20,Son Güncelleme:

Ramazanın dördüncü gününde iftar sofraları için nefis yemek tarifleri

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Ramazanın dördüncü gününde iftar sofraları için nefis yemek tarifleri
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Ramazanda iftar ve sahur için aile boyu sofra başında toplanmak kadar güzel ne var? Hele bir de sofrada lezzetli ve bir o kadar da ramazan ruhuna yaraşır yemekler olursa bu sofralardan kalkmak bile istemez insan. Ramazanın dördüncü gününde orucunuzu açmanız için sağlıklı ve lezzetli iftar yemek tarifleri hazırladık. İşte 27 Nisan iftar menüsü...

Köfteli çorbalar mutfaklarımızın en sevilen lezzetlerinden. Özellikle geleneksel tariflerimiz arasında çok sayıda köfteli çorba bulunuyor. Biz bu tarifimizde çok basit bir köfteli çorba hazırladık. Naneli ve salçalı sosuyla bu nefis çorbayı siz de çok beğeneceksiniz.

Sulu köfte çorbası tarifi
Sulu köfte çorbası tarifi

Bahar kapıları gümbür gümbür çalarken, tezgahlar da yeşillenmeye başladı. Mevsimin ilk habercilerinden biri enfes taze bakla olsa gerek. Dereotu, yoğurt ve taze sarımsakla birlikte servis edilen ve lezzetine doyum olmayan zeytinyağlı taze bakla tarifi hemen aşağıda…

Taze bakla yemeği tarifi
Taze bakla yemeği tarifi

"En sevdiğiniz yemek" diye bir anket yapsak mutlaka ilk üçte yer alacaklardan biridir yaprak sarma. Etlisi ayrı lezzetli, zeytinyağlısı ayrı lezzetlidir. Özellikle zeytinyağlı sevenler bu tarife bayılacak. İşte karşınızda zeytinyağlı yaprak sarma tarifi...

Zeytinyağlı yaprak sarma tarifi
Zeytinyağlı yaprak sarma tarifi

Cacık sofralarımızın özellikle yaz aylarında en sevilen lezzetlerinden. Kolayca yapılabilmesiyle göz dolduran, hem meze hem de salata olarak tüketilebilen cacığın tarifini sizin için biraz farklılaştırdık. Sarımsak ve yeşilliklerle lezzet kazanan sebzeli cacık tarifimiz hemen aşağıda.

Sebzeli cacık tarifi
Sebzeli cacık tarifi

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu revani tarifi, akşam yemeklerinizden sonrası için ideal. Arzu ederseniz hamuruna portakal ya da limon kabuğu rendesi de ekleyebilir ve daha farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Dar zamanların kurtarıcı tatlısı olmaya aday revaninin yapılışı hemen aşağıda.

Revani tarifi
Revani tarifi

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