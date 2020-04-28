Ramazanın beşinci gününde iftar için nefis yemek tarifleri

Mengen çorbası ile tanışmaya ne dersiniz? Mercimek çorbasına da benzetilen mengen çorbası bulgur ile hazırlanıyor. Farklı bir şeyler arıyorsanız bu nefis tarifi deneyebilirsiniz. Malzemeler hazırsa, sizi mutfağa alalım. İşte karşınızda mengen çorbası tarifi...

Sini kebabı olarak da bilinen tepsi kebabı, Antakya mutfağının nefis yemeklerinden. Küçük küçük doğranan sebzelerle kıymanın buluşmasıyla ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Görünümü büyük bir köfteye benzeyen bu harika kebabın tadına doyamayacaksınız. Peki, tepsi kebabı nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve yapılışı...

Firik için makarna üretiminde kullanılan buğdayın yeşilken toplanıp yakılmasıyla elde edilen bir tür bulgur diyebiliriz. Tek başına yenebilir ancak biraz isli bir kokusu olduğu için diğer malzemelerle karıştırarak daha kolay tüketebilirsiniz. İşte sizin için mercimekli firik pilavı tarifi…

Pişmiş soğan salatası, yemekten bıkmayacağınız enfes bir alternatif. Özellikle de et yemeklerinin harika yancısı olacağına eminiz. Yapılışı da çok kolay. Soğanların kabuklarını soyup fırına verin, piştikten sonra doğrayın. Üzerine baharatlarını, limon suyunu ve zeytinyağını ilave edin. Pişmiş soğan salatası hazır bile...

Kadayıf sarması, Erzurum mutfağının en sevilen tatlılarından biri. Lezzetiyle olduğu kadar görünümüyle de sofraları süsleyen bu güzel tatlının hazırlanışı da çok pratik. Yaş kadayıfı cevizle sarın, yumurtaya bulayıp kızartın. Ardından da şerbete bulayıp servis edin. Hepsi bu kadar. Çıtır çıtır nefis bir tatlı sizi bekliyor. İşte kadayıf sarma tarifi...