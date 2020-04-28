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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 28.04.2020 - 15:05,Son Güncelleme:

Ramazanın beşinci gününde iftar için nefis yemek tarifleri

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Ramazanın beşinci gününde iftar için nefis yemek tarifleri
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Ramazanda aile üyeleriyle birlikte iftar sofrasının başında toplanmak büyük bir keyif. Hele bir de o sofralar leziz yemeklerle donatıldıysa iftarın tadı bir başka oluyor. Ramazanın beşinci gününde orucunuzu açmanız için sağlıklı ve lezzetli tarifler hazırladık. İşte 28 Nisan iftar menüsü…

Mengen çorbası ile tanışmaya ne dersiniz? Mercimek çorbasına da benzetilen mengen çorbası bulgur ile hazırlanıyor. Farklı bir şeyler arıyorsanız bu nefis tarifi deneyebilirsiniz. Malzemeler hazırsa, sizi mutfağa alalım. İşte karşınızda mengen çorbası tarifi...

Mengen çorbası tarifi
Mengen çorbası tarifi

Sini kebabı olarak da bilinen tepsi kebabı, Antakya mutfağının nefis yemeklerinden. Küçük küçük doğranan sebzelerle kıymanın buluşmasıyla ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Görünümü büyük bir köfteye benzeyen bu harika kebabın tadına doyamayacaksınız. Peki, tepsi kebabı nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve yapılışı...

Tepsi kebabı tarifi
Tepsi kebabı tarifi

Firik için makarna üretiminde kullanılan buğdayın yeşilken toplanıp yakılmasıyla elde edilen bir tür bulgur diyebiliriz. Tek başına yenebilir ancak biraz isli bir kokusu olduğu için diğer malzemelerle karıştırarak daha kolay tüketebilirsiniz. İşte sizin için mercimekli firik pilavı tarifi…

Mercimekli firik pilavı tarifi
Mercimekli firik pilavı tarifi

Pişmiş soğan salatası, yemekten bıkmayacağınız enfes bir alternatif. Özellikle de et yemeklerinin harika yancısı olacağına eminiz. Yapılışı da çok kolay. Soğanların kabuklarını soyup fırına verin, piştikten sonra doğrayın. Üzerine baharatlarını, limon suyunu ve zeytinyağını ilave edin. Pişmiş soğan salatası hazır bile...

Pişmiş soğan salatası tarifi
Pişmiş soğan salatası tarifi

Kadayıf sarması, Erzurum mutfağının en sevilen tatlılarından biri. Lezzetiyle olduğu kadar görünümüyle de sofraları süsleyen bu güzel tatlının hazırlanışı da çok pratik. Yaş kadayıfı cevizle sarın, yumurtaya bulayıp kızartın. Ardından da şerbete bulayıp servis edin. Hepsi bu kadar. Çıtır çıtır nefis bir tatlı sizi bekliyor. İşte kadayıf sarma tarifi...

Kadayıf sarma tarifi
Kadayıf sarma tarifi

Mis gibi kokusu iç açıcı rengiyle zerdeçallı tavuk sote
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