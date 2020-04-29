Ramazanın altıncı gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

Osmanlı çorbası bilenlerin çok sevdiği, bilmeyenlerin ise şaşkınlıkla karşıladıkları bir çorba. Ana malzemesi ıspanak ve et suyu olan bu çorba, farklı bir lezzet arayanların beğenisini toplayacak. Siz de Osmanlı çorbasının nasıl yapıldığını merak ediyorsanız malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir hindi yemeği arayanlar bu tarifi kaçırmasın. Tek yapmanız gereken hindi göğüsü fırında pişirip çıkan suyunu da sos olarak değerlendirmek. Ortaya çıkan lezzeti tarif edecek kelime bulmakta biz zorlanıyoruz. En iyisi siz deneyin ve sonucu kendi gözlerinizle görün.

Görüntüsüyle gözlerinizi, lezzetiyle midenizi bayram ettirecek bir lezzet, yoğurtlu patates salatası. Kalıplara ya da kaselere yerleştirerek çok şık bir sunum elde edebileceğiniz bu lezzetli salatayı denemek isterseniz, enfes yoğurtlu patates salatası tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

Makarnayı hiç limonlu denediniz mi? Eğer denemediyseniz limonlu spagetti güzel bir tercih olabilir. Kokusuna doyamayacağınız limonlu spagetti hem çok pratik hem de bir o kadar lezzetli. Lezzetinin en önemli sırrı da al dente yani dişe gelir kıvamda pişirilmesi. Mutlaka denemelisiniz, çok beğeneceğinizi söyleyelim. İşte keyifle tüketebileceğiniz güzel bir makarna tarifi...

Biz farklı meyvelerle yapılan hallerini de seviyoruz ancak orijinal magnolia muz dilimleriyle lezzet kazanıyor. Siz de bu tatlıyı evinizde hazırlamak ve çay saatlerinde misafirlerinize ikram etmek isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...