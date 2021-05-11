Ramazan'ın 29. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Ezogelin çorbası tarifi ile kolay ve pratik biçimde Anadolu’nun en geleneksel, nefis ve lezzetli çorbalarından bir tanesini evde lokanta usulü yapabilirsiniz. Bu çorba evde de yapılabilir ama nedense özellikle esnaf lokantalarında içilen ezogelin çorbasının lezzetine doyum olmaz. Sizin için bu tarifimizde lokanta çorbasıyla ev çorbasının iyi taraflarını bir araya getiren bir tarif hazırladık. Lokanta usulü ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz lokanta usulü ezogelin çorbası yapımı ve malzemeleri...

Ailece bir araya geldiğimiz, günler öncesinden babaannemin hazırlıklara başladığı, uzun ve kalabalık sofraların kurulduğu, akrabalarımızla hasret giderdiğimiz mutluluk anlarıydı benim için bayram. Bütün sevdiğim yemekler sofrada olurdu kuzenlerimle o gün akşama kadar sohbet eder, bayramlaşır, tıka basa sevdiğimiz yemekleri yer, sofrada dedemin anılarını, hikayelerini dinlerdik ve zaman nasıl geçerdi anlamazdık. Bugün sizlere beni güzel bayram anılarıma götüren çok sevdiğim bir lezzeti, Fıstıklı Firik Pilavı tarifini paylaşacağım. Tekrar sevdiklerimizle bir araya geleceğimiz, büyüklerimizin ellerini öpebileceğimiz, sevdiklerimizle hasret gidereceğimiz nice güzel bayramlara...

Barbunya yaz aylarında sofralarımızda kuru fasulyenin yerini dolduran nefis bir bakliyat. Hele bir de içine biraz havuç, bir iki diş de sarımsak girdi mi gerçekten tadına doyum olmuyor. Sizin için enfes bir zeytinyağlı taze barbunya tarifi hazırladık. Bir gün dinlendirdikten sonra daha lezzetli olan bu yemeği siz de mutlaka denemelisiniz…

Haydari, en sevilen mezelerin başında gelir. Birkaç temel malzeme ile harika bir sonuç elde etmek isteyenler için oldukça lezzetli bir seçenek. Siz de sofralarınızda haydariye yer vermek isterseniz, işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan Çobanoğlu, turpu daha fazla tüketmek isteyenler için nefis bir turplu yeşil salata tarifi hazırladı.

Çocukluğumda ilk yaptığım şerbetli tatlıydı şekerpare. Hala aynı tarifle yapıyorum hiçbir şey değişmedi.. Yıllar içerisinde şekerparemin tadına bakıp da tarifini istemeyene hiç rastlamadım! İddia ediyorum bu tatlıyı sevdiklerinize yapınca tüm alkışlar sizin olacak...