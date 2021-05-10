Ramazan'ın 28. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Mısır sevenler bu nefis lezzete bayılacak. İçerisine eklenen tavuk suyuyla lezzetini katlayan kremalı mısır çorbası çok pratik ve enfes bir alternatif. Siz de bu çorbayı denemek isterseniz tarifi hemen aşağıda. Malzemeler hazırsa, haydi mutfağa! Şimdiden afiyet olsun...

Antalya mutfağının en yaygın yemeklerinden biri tavuk güveci. Her evde bulunabilen malzemelerle kolayca yapılabilen Antalya usulü tavuk güveci siz de denemek isterseniz tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Tarifte patatesleri biz kızarttık ama siz dilerseniz kavrulmuş soğanlarla birlikte de güvece koyabilirsiniz.

Mantar çok besleyici, bir o kadar da lezzetli bir sebze. Üstelik her şeye de çok yakışıyor. Örneğin bu kremalı mantarlı makarna... Emin olun yarım saat içinde masadaki herkesin bayılacağı bir yemek ortaya çıkaracaksınız... İşte pratik ve nefis mantarlı makarna tarifi...

Kebapçıya gittiğinizde önden mutlaka acılı ezme gelir. Daha kebaplar gelmeden lezzetine karşı konulamayan acılı ezme mutlaka biter. Evde de yemeklerin tamamlayıcısı olarak kolaylıkla yapabileceğiniz acılı ezme nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri aşağıda…

Yeşil salataların sofralarımızda ayrı bir yeri vardır. Kıvırcık marul salatası da onlardan biri. Farklı malzemelerle bu güzel salatayı ızgaralarınızda, sotelerde ve et yemeklerinin yanında tercih edebilirsiniz. Akşam yemeğinizde kıvırcık marul salatasının da size eşlik etmesini isterseniz, işte tarifi...

Cheesecake tarifi sayesinde biraz kalorili olmakla birlikte benzersiz lezzeti sebebiyle hiçbirimizin vazgeçemediği bir tatlıyı hazırlamayı öğreneceksiniz. Peynirin yarattığı o tat, çikolata ve orman meyveleriyle de çok iyi uyum sağlıyor ancak limonlu cheesecake'in yeri de bambaşka. Peki evinizde nefis bir limonlu cheesecake yapmaya ne dersiniz? İşte bir dilimin asla yetmeyeceği enfes limonlu cheesecake nasıl yapılır? Kolay ve pratik cheesecake yapımı ve malzemeleri...