Ramazan'ın 26. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Rengi ve tadıyla sofralarınıza çok yakışan nefis bir çorba tarifimiz var: Pancar çorbası. Bu tarifi Ramazan sofralarınız için Hürriyet Lezizz yazarı Selma Mollaoğlu hazırladı. Oldukça da besleyici bir çorba olan pancar çorbasını mutlaka siz de denemelisiniz. Üzerine isteğe göre taze nane, krema, kaşar rendesi ekleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Lahmacun tarifi sayesinde dışarıda yemesi en keyifli yiyeceklerden biri olan lahmacunu evinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Yanına bol yeşillik ile servis edebileceğiniz lahmacunu yiyenler de çok sevecek. En az dışarıdan aldıklarınız kadar güzel tavada lahmacun nasıl yapılır? İşte tavada lahmacun yapımı, malzemeleri ve lahmacun içi hazırlanışı...

İçli köfte hemen her yörede farklı şekillerde yapılsa da Türkiye’nin her yerinde çok sevilen bir lezzet. Tek başına bir ana yemek gibi servis edebileceğiniz gibi ara sıcak olarak da sofralarınızda bulundurabilirsiniz. Peki lezzetli içli köfte nasıl yapılır? Yiyenlerin hayran kalacağı bol kıymalı kolay içli köfte tarifi...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan Çobanoğlu, turpu daha fazla tüketmek isteyenler için nefis bir turplu yeşil salata tarifi hazırladı. Çobanoğlu ayrıca turp hakkında bazı bilgiler de verdi. "Kırmızı, alabaş ve siyah turp gibi çeşitleri bulunmakta ve hepsi vücut için birçok fayda sağlamaktadır. İçeriğindeki sülfürlü bileşikler ile antioksidan görevi görür. Potasyum sayesinde kan basıncını dengeler. Kırmızı kan hücrelerini hasardan korur ve dolaşımı, metabolizmayı güçlendirir. İyot açısından zengin olduğu için tiroit hastalıklarından özellikle guatrdan korur. Folik asit açısından zengin olduğu için hücrelerin DNA ve RNA onarımını sağlar; dolayısıyla da yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olur. Ancak içeriğindeki kükürtlü bileşikler ile gastrit, ülser, chron, ülseratif kolit vb hastalıkları olan kişilerde ishal, gaz, kramp gibi şikayetleri arttırabilmektedir" uyarısını yapan Çobanoğlu'nun elmalı turplu yeşil salata tarifi karşınızda...

Un helvası tarifi içerisinde mutfağımızın zamansız tatlılarından biri olan biri yer alıyor. Mis kokulu tereyağında kavrulduktan sonra şerbetle birleşen bu güzel tatlı özel günlerde ya da ansızın gelen misafirler için nefis bir kurtarıcı. Ayrıca kolay bir şekilde ve kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Peki, un helvası nasıl yapılır? Cevabı un helvası yapımı ve malzemeleri içeriğimizde.