Ramazan'ın 24. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Domates çorbası tarifi sayesinde domates çorbası nasıl yapılır öğrenerek ana yemek öncesinde, en az ana yemek kadar lezzetli olan çorbanızı afiyetle yiyebilirsiniz. Hem doyurucu hem de besleyici olan domates çorbası nasıl yapılır? Üzerine rendelediğiniz kaşar peyniri ile lezzetini zirveye taşıyacağınız domates çorbası yapımı ve malzemeleri...

Hünkar beğendi tarifi içerisinde geleneksel mutfağımızın en sevilen yemeklerinden biri nasıl yapılır bulabilirsiniz. Hele şöyle beğendisi çekirdeksiz tazecik bir patlıcanla yapılmış, eti lokum gibi pişmiş bir hünkar beğendiğinin lezzetine doyum olmaz. Sizin için geleneksel lezzeti tutturan orijinal hünkar beğendinin tarifini araştırdık. Hünkar beğendi yapımı ve malzemeleri

Sarımsaklı pilav 15’inci yüzyıldan günümüze uzanan çok özel bir lezzet. Sarımsak ve sirkeyle salma tekniği ile yapılan bu pilavı herkes mutlaka denemeli. Sarımsaklı pilav tarifini sizin için Türk mutfağı denince akla ilk gelen isimlerden olan ünlü yemek araştırmacısı Şef Ömür Akkor’un sosyal medyada paylaştığı şekilde aktarıyoruz. Bakır kazanda pişmesi ve yağlı olması makbul olan bu pilavı siz de mutlaka denemelisiniz…

Tabule, tabuli ya da tabbule olarak da bilinen tabbouleh salatası, ince bulgur, domates, maydanoz ve nanenin harmanlanmasıyla ortaya çıkan enfes bir salata. Lübnan mutfağının vazgeçilmez bir lezzeti. Hem çok doyurucu hem de çok pratik olan tabule salatasını denemek isterseniz tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

Revani tarifi içerisinde evde kolay ve pratik bir şekilde Revani nasıl hazırlanır sırasıyla anlattık. Revani yapımı oldukça basit olmakla birlikte akşam yemeklerinizden sonrası için ideal. Arzu ederseniz hamuruna portakal ya da limon kabuğu rendesi de ekleyebilir ve daha farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Dar zamanların kurtarıcı tatlısı olmaya aday revaninin yapılışı hemen aşağıda. Afiyet olsun!