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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 06.05.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Ramazan'ın 24. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

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Ramazan'ın 24. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Ramazan ayıyla birlikte sevdiklerine özel lezzetler sunmak isteyenler her gün iftar menülerini özenle oluşturuyor. "İftara ne pişirsem?, "Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için çorbadan tatlıya Ramazan'ın yirmi dördüncü gününe özel nefis bir menü hazırladık. İşte 6 Mayıs Perşembe, Ramazan'ın 24. günü için iftar menüsü...

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Domates çorbası tarifi
Domates çorbası tarifi

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Orijinal hünkar beğendi tarifi
Orijinal hünkar beğendi tarifi

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Sarımsaklı pilav tarifi
Sarımsaklı pilav tarifi

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Tabule salatası tarifi
Tabule salatası tarifi

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Revani tarifi
Revani tarifi
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