Ramazan'ın 22. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Son yıllarda sağlık üzerindeki pek çok etkisinin bilim dünyasınca kanıtlanmasıyla tüketimi artan zerdeçal, bunu içerisindeki kurkumin maddesine borçlu. Bu sayede iltihaplanma giderici ve önleyici etkisi bulunuyor. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan tüm bireyler günlük olarak 1-2 kaşık zerdeçal tüketerek bağışıklık sistemlerini güçlendirebilir ve enfeksiyon hastalıklarını daha kolay atlatabilir. Demir, magnezyum ve sağlıklı yağ asitleri açısından zengin olan zerdeçal, gribe karşı da önemli bir kalkan görevi görüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz nefis bir zerdeçallı tavuk suyu çorbası tarifi hazırladı. Bu şifalı kış çorbasını mutlaka deneyin...

Nar taneleri kuzu etinin birleşmesiyle birlikte ağızda dağılan enfes bir tat bırakıyor. Özellikle Ramazan menülerinde hem göze hem damağa hitap eden bir tarif arıyorsanız, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte, karşınızda Rüzgar Şef farkıyla 'Nar Taneli Kuzu Eti'

Perdeli pilav ya da perde pilavı, Türk mutfağının en lezzetli ve sunumu en şık yemeklerinden biri. Dışı hamurla kaplı nefis bir tavuklu pilav olan perdeli pilav, biraz çabayla evde de kolayca yapılabilir. Sizin için MasterChef Türkiye jürisi Şef Somer Sivrioğlu’nun imzasını taşıyan bir perdeli pilav tarifimiz var. Denerseniz pişman olmazsınız. Kolay gelsin…

En sevilen mezelerden biri olan muhammaranın yapılışı yöreye ve kişiye göre farklılıklar gösteriyor ancak genel olarak bayat ekmek içi, ceviz, sarımsak ve salça gibi malzemeler kullanılıyor. Siz de bu benzersiz ve inanılmaz pratik mezeyi evinizde yapıp sofralarınızı renklendirmek isterseniz, karşınızda nefis muhammara tarifimiz...

Börek çeşitleri, özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezi. Sebzeli börek de bunlardan biri... Daha çok peynirli, kıymalı veya patatesli olarak hazırlanan böreğin sebzeli hali de ayrı bir lezzetli. Tadan bir dilim daha isteyecek. Peki sebzeli börek nasıl yapılır? Adım adım sebzeli börek tarifi...

Sultan tatlısı, şerbetli tatlı sevenler için harika bir seçenek. Ağızda dağılan kıvamıyla da çay saatlerinizin vazgeçilmezlerinden biri olacak. Üstelik yapılışı da oldukça pratik. Peki sultan tatlısı nasıl yapılır? Evde sultan tatlısı yapımı için kolay tarifi...