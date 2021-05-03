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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 03.05.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Ramazan'ın 21. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

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Ramazan'ın 21. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Ramazan ayıyla birlikte sevdiklerine özel lezzetler sunmak isteyenler her gün iftar menülerini özenle oluşturuyor. "İftara ne pişirsem?, "Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için çorbadan tatlıya Ramazan'ın yirminci gününe özel nefis bir menü hazırladık. İşte 3 Mayıs Pazartesi, Ramazan'ın 21. günü için iftar menüsü...

Havuç çorbası, besleyici bir şeyler arayanlar için bire bir. A vitamini kaynağı olan havuca, süt de ilave edilince daha da lezzetli hale geliyor. Kısa sürede ve pratik bir şekilde hazırlanan bu çorbaya sofranızda yer açın. Peki havuç çorbası nasıl yapılır? Havuç çorbası tarifi...

Havuç çorbası nasıl yapılır Havuç çorbası tarifi
Havuç çorbası nasıl yapılır? Havuç çorbası tarifi

Ramazan menülerimize en çok yakışan lezzetlerimizden olan patlıcan musakka, kolay yapımı ve doyurucu olmasıyla sofralarımızda yer almaya devam ediyor. Kıyma ile buluşan patlıcanlar, püf noktalarıyla birlikte hafif bir yemeğe dönüşüyor. Peki, musakka nasıl yapılır? İşte fırında patlıcan musakka tarifi.

Patlıcan musakka nasıl yapılır Fırında patlıcan musakka tarifi
Patlıcan musakka nasıl yapılır? Fırında patlıcan musakka tarifi

Pilavlar sofralarımızın olmazsa olmazları. Özellikle et yemeklerinin yanına pilavlar çok yakışıyor. Bu pilav da bunun enfes bir örneği: Portakallı bademli pilav. Hafif tatlı lezzetiyle bir kez deneyenin bir daha vazgeçemeyeceği portakallı bademli pilav için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Hürriyet Lezizz yazarı Şef Gülhan Kara'ya ait bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Portakallı bademli pilav tarifi
Portakallı bademli pilav tarifi

Kebapçıya gittiğinizde önden mutlaka acılı ezme gelir. Daha kebaplar gelmeden lezzetine karşı konulamayan acılı ezme mutlaka biter. Evde de yemeklerin tamamlayıcısı olarak kolaylıkla yapabileceğiniz acılı ezme nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri aşağıda…

Acılı ezme tarifi
Acılı ezme tarifi

Ramazan’ın başlamasıyla birlikte şerbet tarifleri yine sofraların baş köşesinde yerini almaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen pek çoğumuzu zorlayan şey ise elbette susuzluk. Şimdi size hem susuzluğunuzu giderecek hem de vücudunuza fayda sağlayacak bir Reyhan şerbeti tarifi veriyoruz. Faydaları saymakla bitmeyen Reyhan şerbetiyle, mutlu Ramazanlar dileriz…

Reyhan şerbeti nasıl yapılır Reyhan şerbetinin faydaları
Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbetinin faydaları

Cevizpare, hem lezzeti hem de görünümüyle tatlı seven herkesin favorilerinden biri olacak. Ayrıca kısa sürece hazırlayıp sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Eğer denemek isterseniz, tarifini sizin için derledik. Peki cevizpare tatlısı nasıl yapılır? İşte cevizpare tarifi...

Cevizpare tarifi: Cevizpare tatlısı nasıl yapılır
Cevizpare tarifi: Cevizpare tatlısı nasıl yapılır?
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