Ramazan'ın 20. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Şalgam, turpgiller ailesinden nefis bir kök sebze. Kendi lezzeti çok baskın olmamakla birlikte birçok ürünle çok uyumlu sonuçlar verebiliyor. Aynı zamanda doğal antibiyotik olarak görülen şalgamın çorbası da çok nefis ve besleyici oluyor. Dilerseniz içine kıyma da ilave edebileceğiniz bu çorbayı siz de evinizde denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

Piruhi, klasik mantılardan farklı bir lezzet. Osmanlı bu mutfağından gelen bu nefis yemek tulum peyniri ve maydanozla hazırlanıyor. Üzerine de yoğurtlu sos eklenince tadına doyum olmuyor. Bu farklı lezzeti mutlaka denemelisiniz. Peki piruhi nasıl yapılır? İşte piruhi tarifi...

Kış sebzelerinin güzeli lahanayla yapılan yemeklerin en sevileni lahana sarmasıdır desek yanlış olmaz herhalde. Özellikle etli lahana sarması hem lezzeti hem de doyuruculuğu ve besin değeriyle kış sofralarında mutlaka bulunması gereken lezzetlerden. İşte çok fazla uğraşmadan yapabileceğiniz etli lahana dolması tarifi…

Haydari, en sevilen mezelerin başında gelir. Birkaç temel malzeme ile harika bir sonuç elde etmek isteyenler için oldukça lezzetli bir seçenek. Siz de sofralarınızda haydariye yer vermek isterseniz, işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

Bol şerbeti, çıtır çıtır tadıyla gönüllere taht kurmuş bir tatlı olan tulumbayı aslında evde de çok basit bir yöntemle yapabilirsiniz. Yanında bir de dondurma ya da kaymakla tatlı sohbetlerinizi taçlandırabileceğiniz ev yapımı tulumba tatlısı tarifi ve malzemeleri aşağıda…