Ramazan'ın 18. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Sütlü telbine çorbası, kış aylarında her sofrada bulunması gereken çorbalardan. Hz. Muhammed’in hastalara içirilmesini tavsiye ettiği, şifasıyla bilinen bu çorbanın ana malzemesi arpa unu. Ayrıca süt ve bal eklenerek hazırlanan farklı bir çorba olan sütlü telbine çorbasını siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

Kula göveci, Manisa mutfağının en özel yemeklerinden biri. Normalde etlerin bir gece önceden büyük bir güvece konup bütün gece fırında düşük sıcaklıkta pişirilmesiyle yapılan Kula göveci, evde daha kolay bir biçimde de yapılabilir. Sizin için malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. İşte tarifi…

Orta Asya ülkelerinde pilavların yeri büyük. Etiyle, sebzesiyle tam bir yemek olan Orta Asya pilavları arasında en lezzetlilerinden biri de Türkmen pilavı. Havuç, sarımsak ve en önemlisi kuzu etinin tat kattığı bu pilavı siz de mutlaka denemelisiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

Talaş böreği Türk mutfağının en sevilen böreklerinden biridir. Çıtır çıtır hamurunun içinde bulunan etli ve sebzeli iç harcı kadar özel katlama şekli de talaş böreğini diğer böreklerimizden ayıran özelliklerinden. Bohça ya da zarf dediğimiz şekilde karenin dört köşesi ortada birleşecek şekilde katlanan talaş böreğinin pişerken açılmaması için kat yerlerinin tepsiye koyarken alta getirilmesi de önemlidir. Genelde öğlen ve akşam yemeklerinde sofraları süsleyen pratik milföy hamurlu talaş böreği tarifi malzemeleriyle birlikte aşağıda. Afiyet olsun…

Salatalar, sofralarımızın vazgeçilmezi. Birkaç basit malzeme ile hazırlanan lor salatasını da çok beğeneceğinize eminiz. Tadıyla kısa sürede favorilerinizden biri haline gelecek bu lezzeti kahvaltılarınızda da tercih edebilirsiniz. İşte kolayca yapabileceğiniz lor salatası tarifi...

Sufle dünyada en iyi bilinen ve sevilen Fransız tatlılarından biri. Ancak özellikle pişirme aşamasında çok dikkatli olmak gerekiyor. Doğru sıcaklık ve süre ayarlanmadığında sufle çiğ kalabiliyor ya da kek olabiliyor. Bu sorunu kolayca atlatmanızı sağlayacak bir tarifimiz var: Tencerede sufle. Fırın gerektirmeyen bu tatlı, 15 dakika içinde yenmeye hazır hale geliyor. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…