Ramazan'ın 17. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Düğü, Anadolu’da ince öğütülmüş bulgura verilen isim. Düğü çorbası ise Nevşehir mutfağına ait çok pratik bir çorba. Bulgur haşlanıyor, içine salçalı soğanlı sosla ekleniyor, hepsi bu. İşte düğü çorbası için malzemeler ve yapılış aşamaları… Şimdiden elinize sağlık diyor tarifimize geçiyoruz.

Abant kebabı, adından da tahmin edebileceğiniz üzere Bolu mutfağına ait nefis bir yemek. Patlıcanla yapılan nefis kebaplarımızın bir örneği olan Abant kebabı, sunumuyla da çok göz alıcı bir yemek. İşte evde Abant kebabı yapımı için malzemeler ve yapılış aşamaları…

Sarımsaklı pilav 15’inci yüzyıldan günümüze uzanan çok özel bir lezzet. Sarımsak ve sirkeyle salma tekniği ile yapılan bu pilavı herkes mutlaka denemeli. Sarımsaklı pilav tarifini sizin için Türk mutfağı denince akla ilk gelen isimlerden olan ünlü yemek araştırmacısı Şef Ömür Akkor’un sosyal medyada paylaştığı şekilde aktarıyoruz. Bakır kazanda pişmesi ve yağlı olması makbul olan bu pilavı siz de mutlaka denemelisiniz…

Köfteyi hepimiz çok seviyoruz. Üstelik sadece kıymayla ya da tavukla yapılan köfteleri değil, sebze köftelerini de çok seviyoruz. Sizin için evde kolayca yapabileceğiniz kaşarın tat ve kıvam kattığı nefis bir patates köftesi tarifi hazırladık. Tarifi sizin için Hürriyet Lezizz yazarı Şef Gülhan Kara hazırladı. Afiyet olsun...

Kebapçıya gittiğinizde önden mutlaka acılı ezme gelir. Daha kebaplar gelmeden lezzetine karşı konulamayan acılı ezme mutlaka biter. Evde de yemeklerin tamamlayıcısı olarak kolaylıkla yapabileceğiniz acılı ezme nasıl yapılır? İşte tarifi...

Kavruk tadın altından gelen o hafif şekerli enfes aroma… Süt helvası için kavrulmuş un ve sütün muhteşem uyumu diyebiliriz. Bursa helvası diye de bilinen ve fırında pişen bu çok lezzetli ve oldukça pratik tatlıyı siz de denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…