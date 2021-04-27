Ramazan'ın 15. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Kıpkırmızı rengiyle, mis gibi aromasıyla güzel bir köz biber çorbasına ne dersiniz? Bu çorbanın tarifini sizin için Hürriyet Lezizz yazarı Derya Jerdev hazırladı. Yapılışı oldukça kolay olan köz biber çorbası tarifinin içinde bir de özel günlerde çok işinize yarayacak bir sunum ipucu bulunuyor. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

Hünkar beğendi tarifi içerisinde geleneksel mutfağımızın en sevilen yemeklerinden biri nasıl yapılır bulabilirsiniz. Hele şöyle beğendisi çekirdeksiz tazecik bir patlıcanla yapılmış, eti lokum gibi pişmiş bir hünkar beğendiğinin lezzetine doyum olmaz. Sizin için geleneksel lezzeti tutturan orijinal hünkar beğendinin tarifini araştırdık.

Pilav her zaman sofralarımızın baş köşesinde yer alsa da özellikle yaz aylarında domatesler bollaştığında yapılan domatesli pilavın lezzeti bir başka olur. Ancak domatesli pilav yaparken su oranını ayarlamak diğer pilavlara göre biraz daha zordur. Sizin için kıvamı tam tutan enfes bir domatesli pilav tarifi hazırladık. Yanında karpuz ya da kavunla muhteşem bir öğün oluşturan domatesli pilavımızın malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Marifetinizi göstermek ise size kalmış. Şimdiden afiyet olsun…

Sosyete salatası ile tanışmaya ne dersiniz? Çeşit çeşit malzemelerle hazırlayıp masaya koyduğunuz anda tüm beğenileri üzerinde toplayacak. Ayrıca, çay saatlerinizin de aranılanları arasına gireceğinden eminiz. Bambaşka bir lezzet sizi bekliyor. Lafı fazla uzatmadan, haydi mutfağa! İşte sosyete salatası tarifi...

Tiramisu tarifi sayesinde İtalya'nın en meşhur tatlılarından birini kolay ve pratik bir şekilde hazırlamayı öğreceksiniz. Kelime anlamı "beni neşelendir" olan tiramisu gerçekten yiyene keyif veriyor. Orijinal tarifinde kedidili bisküviyle yapılan tiramisuyu hazır pasta tabanıyla kolayca yapabilmek mümkün. Kahvesi ve kakaosuyla da tam bir lezzet deposu olan bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz. Sizler için tiramisu nasıl yapılır adımlarını bir bir yazarken evde tiramisu yapımı ve malzemeleri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.