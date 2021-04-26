Ramazan'ın 14. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Yoğurtlu çorbalar özellikle de yayla çorbası lezzete kısa yoldan kavuşmak isteyenlerin favorilerinden. Bu tarifimiz de yapılışı en kolay yayla çorbasını anlatıyor. Evde bulunan birkaç temel malzemeyle en fazla yarım saat içinde yapabileceğiniz bu çorbayı siz de çok beğeneceksiniz. İşte oldukça pratik ve lezzetli yayla çorbası tarifi ve malzemeleri..

Mantar sote tarifi içerisinde her mevsim tüketilen ve kısa sürede hazırlanan enfes yemeklerden biri yer alıyor. İster ana yemek olarak isterseniz de et veya makarnanın yanında zevkle tüketin. Peki, mantar sote nasıl yapılır? İşte mantar sote yapımı ve malzemeleri...

Kuru patlıcan ve biberle yapılan dolmalar Anadolu’nun vazgeçilmez lezzetlerindendir. Batman mutfağının da en önemli yemeklerinden biri olan kuru patlıcan ve biber dolmasının lezzetinin sırrı ise sumak suyu. Siz de bu dolmayı evinizde denemek isterseniz işte tarifi..

Börekler kahvaltılardan akşam yemeklerine sofralarımızın vazgeçilmezleri. Özellikle şık sofralarda ara sıcak olarak börek bulunması kural gibi bir şey. Hürriyet Lezizz yazarı Yıldız Öz Samaha sizin için nefis bir börek hazırladı. İçi ıspanaklı ve peynirli dolgulu olan bohça şeklindeki bu böreğin sunumu da oldukça şık. Siz de özel günler için özel bir börek arıyorsanız ıspanaklı bohça tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

Közlenmiş patlıcan ve tahinin mükemmel uyumu olan mütebbel, sofralara yakışan en güzel mezelerden. Doyuruculuğu ve hafifliği birlikte sunan mütebbel özel günlerin de vazgeçilmezleri arasında. İsterseniz besleyici bir öğün olarak da tercih edebileceğiniz bu enfes lezzetin tarifini sizin için araştırdık.

Brownie en sevilen keklerin başında geliyor ki nasıl sevilmesin? Bol kakaosu, içindeki kıtır kıtır cevizleriyle, çayın kahvenin yanında en güzel eşlikçi o. Evinde kolayca brownie yapmak isteyenler için, hem çok lezzetli hem de çok pratik olan brownie tarifi hemen aşağıda.. Evde kolay browni nasıl yapılır? Yumurtalar şekerler hazırsa başlayalım mı?