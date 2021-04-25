Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Muradiye çorbası, Osmanlı Devleti'nin ilk başkentlerinden Bursa'nın mutfağına ait bir lezzet. Adını Sultan İkinci Murad'dan alan Muradiye çorbası, hem sebzeli hem de tavuklu olduğu için çok besleyici ve doyurucu. Evde kolayca yapabileceğiniz bu çorba için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

Piliç Topkapı, geleneksel tavuk yemeklerimiz arasında en mükemmellerinden biri. Kısaca iç pilavla doldurulmuş piliç sarma olarak tarif edebileceğimiz piliç Topkapı sunumuyla, görüntüsüyle herkesin mutlaka denemesi gereken lezzetlerden. Tek başına bir öğün olan piliç Topkapı’yı siz de mutlaka deneyin.

Şehriye özellikle de arpa şehriye genellikle pirinç pilavında kullanılan bir malzeme. Ancak aslında bulgur pilavına da çok yakışıyor. Fakat bulgur pilavında arpa şehriyeden ziyade tel şehriye kullanmak sunum açısından çok daha keyifli sonuçlar veriyor. Peki tel şehriyeli bulgur pilavı nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

Hafif bir şey arayanlar, diyette olanlar veya ana yemeğin yanına hangi salatayı yapacağına karar veremeyenler için harika bir önerimiz var. Yeşillik salatası, sofranıza hem renk hem de lezzet katacak. İşte harika bir yeşillik salatası tarifi... Haydi mutfağa!

Kıbrıs tatlısı tarifi içerisinde son birkaç yılın en popüler tatlılarından Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız, sizi hemen tarifimize alalım. Kremasıyla, ceviziyle çok beğeneceğiniz Kıbrıs tatlısı hem sütlü hem de şerbetli tatlı sevenleri mutlu edecek lezzetiyle sizi bekliyor. Kıbrıs tatlısı yapımı ve malzemeleri aşağıda yer alıyor...