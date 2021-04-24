Ramazan'ın 12. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Çorbalar, akşam yemeğinin en güzel başlangıcıdır. Tam bir protein kaynağı olan mercimek çorbası da sofralarımızın baş tacıdır. Özellikle patates, havuç ve soğanla lezzetine lezzet katan süzme yeşil mercimek çorbası ise bir başka. Denemenizi öneririz. İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

Tantuni tarifi içerisinde Mersin’in dillere destan yemeği tantuni nasıl yapılır yer almaktadır. Tantuni aslında bir sokak lezzeti ama evde de pratik bir şekilde yapılabilecek sokak lezzetlerinden. Siz de ev yemeğini her şeyin üzerinde tutuyor ancak sokak lezzetlerinin keyfinden de vazgeçemiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey evde tantuni hazırlamak olabilir. İşte kendi mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz hem sağlıklı hem de lezzetli kolay ve de pratik tantuni yapımı ve malzemeleri...

Köpoğlu mancası, Trakya’da çok sık karşımıza çıkan nefis bir meze. Közlenmiş patlıcan, domates, biber, sarımsak ve yoğurttan elde edilen bu enfes mezeyi siz de mutlaka denemelisiniz. İşte köpoğlu mancası için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları…

Zeytinyağlı biber dolması, yaz aylarında sofraların olmazsa olmazlarından. Hele ki içinde dolmalık fıstığıyla, kuş üzümüyle tam olarak Ege usulü bir zeytinyağlı biber dolmasına kimsenin hayır demesi mümkün değil. Yemek olarak da meze olarak da damak çatlatan zeytinyağlı biber dolmasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

Gelin pastası muhallebili tatlılar sevenlerin favorilerinden biri olacak nefis bir tarif. Yumuşacık kekinin üzerindeki mis kokulu muhallebisiyle özellikle çay saatlerinin olmazsa olmazlarından biri haline gelecek olan gelin pastasını siz de mutlaka denemelisiniz. İşte gelin pastasının malzemeleri ve yapılış aşamaları. Afiyet olsun...