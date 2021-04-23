Ramazan'ın 11. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Ovmaç ya da oğmaç, Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı şekillerde karşımıza çıkabilen bir çorba. Kelime olarak ‘ovmak’ fiilinden geliyor çünkü un ve su karışımı elle ovalanarak çorbaya katılıyor. Bu tarifimiz Bolu usulü ovmaç çorbası. Siz de bu tarifi evinizde denemek isterseniz malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Kolay gelsin…

Elbasan, bugün Arnavutluk sınırları içinde bulunan 1466 ile 1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun sancağı olmuş bir şehir. Elbasan tava yemeği de adını bu şehirden alıyor. Geçmişten günümüze mutfaklarda çok önemli bir yeri olan bu et yemeği genelde esnaf lokantalarının vazgeçilmezidir ama siz dilerseniz evde de yapabilirsiniz. İşte malzemelerini ve yapılışını aşağıda bulabileceğiniz nefis Elbasan tava tarifimiz…

Arpa şehriye teknik olarak bir tür makarna ama pişirilme tekniği nedeniyle genel olarak pilavlar arasında sayıyoruz. Bu arpa şehriye pilavı tarifimiz de Hürriyet Lezizz yazarı Derya Jerdev'den geliyor. Bezelye taneciklerinin renk ve tat kattığı bu pilavı mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Çok beğeneceksiniz, afiyet olsun...

"Marulla meze mi olur?" diyeceğinize şimdiden eminiz ancak terettürü tatmadan büyük konuşmayın. Adana mutfağına ait tahinli ve yoğurtlu bir meze olan terettürün yapılışı çok kolay ama lezzeti muhteşem. Geleneksel bir tarif olan terettürü siz de mutlaka denemelisiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

Mozaik pasta tarifi sayesinde çoğumuz için her zaman en sevdiğimiz tatlılardan bir tanesi olan mozaik pasta nasıl yapılır öğrenebilirsiniz. Kimimize bir dilim asla yetmez. En güzeli de mis kokulu bir bardak sıcacık çayla yenmesi. Ayrıca istediğiniz an hızlıca yapılabilmesi de mozaik pastayı baş tacı haline getiriyor. Sizin de canınız istediyse, işte mozaik pastanın malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...